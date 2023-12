La magia del Natale la vivi anche a Labico, weekend 9-10 e 16-17 Dicembre

Il comune, in collaborazione con due associazioni, TuttoTondo e Assogenitori, si sono unite e hanno cercato di creare la magia del Natale. Già da sabato scorso, 2 Dicembre, si è accesa la casa di Babbo Natale e il Polo nord. Seguiranno altri 2 weekend pieni di eventi. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Ci saranno le Mamme narranti, un’associazione di mamme coordinate da Andrea Satta, narratore musicista, che ci racconteranno come le loro mamme le facevano addormentare da piccole. Si concluderà sabato 16 e domenica 17 con due grandi eventi.

Innanzitutto con un concorso espositivo, in collaborazione con l'associazione "Le barozze" di Villalba. Si terrà presso Palazzo Conti, verranno esposti dei quadri fatti da artisti del posto e non, dove si potrà votare il quadro che più ci piace per poi premiarlo domenica 17 a seguito di altro spettacolo coordinato da Anna Ragozzino "Christmas in peace". In questi giorno troverete anche un mercatino natalizio, con stand artigianali.

Potrete acquistare i panettoni artigianali prodotti dalla pasticceria “Golosità”, le ceramiche di “La ghirlanderia”, Paola Buttinelli con le sue creazioni in terracotta, Natascia Verrelli con le sue composizioni, Chiara con lavori in resina, Stefania con le sue torte scenografiche, i ragazzi del servizio civile con il loro stand di libri e tanti altri ancora.

Vi aspettiamo sabato 9 e domenica 10 e sabato 16 e domenica 17, per passare qualche ora di divertimento e ritornare bambini.

