La Roma batte la Lazio per 1-0, in un derby brutto e senza particolari sussulti, a parte il gol di Mancini che regala tre punti fondamentali per la rincorsa Champions

Con una testata di Mancini, sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Dybala al 42′ minuto del primo tempo, la Roma si aggiudica un derby brutto e senza occasioni da gol da entrambe le parti. La squadra di De Rossi fa suoi i tre punti con il minimo sforzo, contro una Lazio che non tira mai in porta, ma che soprattutto sembra che abbia ormai tirato i remi in barca in attesa della prossima stagione. Tre punti d’oro per i giallorossi in ottica Champions League.

Primo Tempo

Parte bene la Roma con Paredes che, al secondo minuto di gioco, dal limite dell’area calcia di sinistro, pallone che sfiora la traversa. Al 7’ grande occasione per la Lazio, Isaksen ruba palla e serve Immobile, il capitano calcio di poco al lato.

Due minuti dopo è Casale a salvare la pera biancoceleste, su tiro di Llorente, deviando in calcio d’angolo. Al 18’ ancora Isaksen si veste da assistman servendo un pallone a Vecino, ma il tiro dell’uruguaiano viene deviato in calcio d’angolo da Mancini.

Al 27’ dalla sinistra Angelino crossa verso il centro e trova Cristante, il quattro giallorosso schiaccia la sfera che termina alta. Al minuto 42 sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Dybala trova Mancini che stacca di testa e batte Mandas portando in vantaggio la Roma. Dopo un minuto di recupero finisce il primo tempo.

Secondo Tempo

Il secondo tempo si apre con Pellegrini che calcia una punizione dal limite, pallone che non impensierisce Mandas. Al 55’ bella ripartenza della Roma con Lukaku, che serve El Shaarawy che appena entrato in area da sinistra calcia, sfera che colpisce il palo a Mandas battuto.

Due minuti dopo è Castellanos, entrato al posto di uno spento Immobile, a calciare da fuori area, pallone che Svilar blocca senza problemi. Al 64’ la Lazio trova il pareggio con Kamada, ma il gol viene annullato per un fuorigioco netto dello stessa giapponese.

Da qui in avanti non succede più nulla, la Roma si aggiudica il derby e fa un importantissimo passo in avanti in ottica Champions League, per la Lazio l’ennesima prova non all’altezza di questa stagione.

Pagelle Roma

Svilar: 6

Celik: 6

Mancini: 7

Llorente: 6,5

Angelino: 6

Cristante: 6,5

Paredes: 6

Pellegrini L.: 6,5

El Shaarawy: 6

Dybala: 6

Lukaku: 6,5

Pagelle Lazio

Mandas: 5

Casale: 5

Romagnoli: 4,5

Gila: 6

Marusic: 5

Guendouzi: 6

Vecino: 5

Kamada: 5

Felipe Anderson: 5

Isaksen: 5

Immobile: 5

Foto: Profilo Facebook AS Roma