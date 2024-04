La partita tra l’Udinese e la Roma dura 72’ minuti, fino al momento di un malore che ha colto il difensore della Roma Evan N’Dicka, il quale ha avvertito una fitta al petto e si è accasciato a terra. I calciatori in campo, scossi dall’accaduto, non se la sono sono sentiti di proseguire la gara, l’Udinese ovviamente ha acconsentito alla sospensione. Per quanto riguarda la gara, primo tempo dominato dai bianconeri che hanno chiuso meritatamente in vantaggio la prima frazione di gioco. Nel secondo tempo tutt’altra Roma, che dopo varie occasioni sprecate trova il gol con Romelu Lukaku. La gara quando sarà recuperata, riprenderà dal minuto dell’interruzione

Primo Tempo

Dopo il primo quarto d’ora dove le due squadre si studiano, al 16’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo la palla arriva sulla testa di Bijol per l’Udinese, che colpisce ma la conclusione finisce fuori. La Roma risponde al 21’ con Baldanzi che dal limite dell’area, al volo prova la botta, bravo Okoye a respingere. Due minuti dopo l’Udinese passa in vantaggio con Pereyra, che approfitta di un errore in disimpegno di Huijsen anticipandolo e siglare il gol con un tocco mordono a tu per tu con Svilar. Al 39’ Lukaku va vicino al gol con un colpo di testa su cross di Angelino, ma la conclusione finisce al lato. Dopo un minuto di recupero finisce la prima frazione di gioco con i bianconeri in vantaggio per uno a zero.

Secondo Tempo

Iniziò di ripresa tutta appannaggio della Roma che in più di un occasione va vicino al pareggio. La pressione giallorossa si concretizza al 64’, cross dalla trequarti di Cristante pennellato per Lukaku che, complice l’uscita sbagliata da Okoye, colpisce di testa e realizza l’uno a uno. Ancora Roma pericolosa al 69’con Dybala che dopo un doppio dribbling cede la sfera a Baldanzi che crossa per Lukaku, il Belga colpisce di testa si immola Perez che respinge il tiro. Al minuto 72 Ndicka si accascia da solo, in campo entra lo staff medico e porta il calciatore negli spogliatoi in barella. La gara si ferma su richiesta del mister Daniele De Rossi, che rientra negli spogliatoi, per assicurarsi delle condizioni del difensore non siano preoccupanti, in quanto sembra aver sentito una fitta al petto. Dopo circa dieci minuti di conciliabolo tra i tecnici, i calciatori e il direttore di gara la partita è stata sospesa per il problema al petto accusato da N’Dicka. La sfida verrà recuperata e si riprenderà dal minuto dell’interruzione.

Le Pagelle

Svilar: 6

Huijsen: 4

Llorente: 5,5

Ndicka: 6

Angelino: 6

Cristante: 6,5

Paredes: 6

Aouar: 6

Baldanzi: 6

Lukaku: 7

Zalewski: 5,5

Karsdorp: 6

Dybala: 7

Foto: Profilo Facebook A.S. Roma