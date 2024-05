Specchi in casa, hai sempre sbagliato a posizionarli | I tuoi malesseri derivano da questo

Attento a come posizioni gli specchi: in questo modo, potresti stare molto male.

Gli specchi sono importantissimi elementi d’arredo, in una casa. Oltre al bagno e alla camera da letto, infatti, sono ottimi anche da posizionare in salotto o all’ingresso poiché danno l’illusione ottica di una stanza più grande e più luminosa, soprattutto se ampi e con una cornice sottile.

Per chi invece desidera dare alla propria casa un’atmosfera particolare, sono perfetti gli specchi con una cornice importante ad esempio dorata e molto spessa o la cui superficie riflettente ha qualche effetto, ad esempio sabbiato o oscurato.

Quando si decide di posizionare degli specchi in casa, però, è importante considerare bene la loro posizione nell’appartamento poiché, in certi punti, possono creare confusione e possono addirittura creare delle difficoltà. Ecco infatti quali sono gli ambienti in cui sarebbe meglio evitare di mettere gli specchi.

Attenti agli specchi: qui è meglio di no

Un ambiente nel quale sarebbe meglio non posizionare lo specchio è quello delle scale: questo elemento riflettente, infatti, secondo il Feng Shui può bloccare le energie di salita o di discesa. Allo stesso modo, sarebbe meglio non posizionarlo vicino al letto perché, sempre secondo il Feng Shui, potrebbe riflettere le energie mentre si dorme e quindi ostacolare il riposo profondo e ristoratore.

Anche nello spazio di lavoro, quindi nello studio oppure davanti alla scrivania posizionata in salotto, sarebbe meglio evitare di mettere gli specchi. Questi, infatti, potrebbero portare alla tendenza di osservarsi molto spesso e quindi di perdere tempo, nonché di andare a fissarsi su alcuni dettagli del viso che, se non piacciono, possono diventare vere e proprie ossessioni.

I significati dello specchio

Secondo il Feng Shui, lo specchio è un elemento importante in una casa poiché riflette la verità e aiuta a mantenere il controllo sulla realtà, costringendo chi vi si specchia ad affrontare il proprio presente e a risolvere gli eventuali problemi che lo affliggono. Proprio per via di questo ruolo così importante degli specchi in casa, è importante collocarli in punti specifici ed evitare le zone dove questo loro potere può creare scompensi o difficoltà. Nel caso in cui non sappiate quale siano i punti migliori della vostra casa in cui posizionare gli specchi, chiedete consiglio a un esperto di design.