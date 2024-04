Mara Venier senza freni sul volto noto: “ci amiamo” | Non hanno potuto più nasconderlo

Ecco com’è stata beccata Mara Venier, questo sì che è vero amore. Chissà come reagirà adesso Nicola Carraro.

La conduttrice veneta ha lasciato tutti senza parole, nessuno si sarebbe aspettato una confessione del genere da parte sua. Lei e noto volto della canzone italiana hanno stupito i fan.

La madrina della domenica pomeriggio di Rai 1 si è lasciata andare a una dichiarazione pubblica davvero inaspettata. Scopriamo di che cosa si tratta.

Mara Venier è stata pizzicata in atteggiamenti molto affettuosi, e il video che la ritrae mentre dichiara tutto il suo profondo amore, è già diventato virale, dopo aver fatto il giro del web e dei canali social.

Mara Venier, la dichiarazione d’amore inaspettata della madrina di Domenica In

La splendida presentatrice veneta Mara Venier è una delle donne dello showbiz italiano più apprezzate di tutti i tempi. Il talento dimostrato di fronte alla macchina da presa, prima come attrice, e poi come conduttrice, l’hanno resa uno dei personaggi femminili più gettonati del mondo dello spettacolo. Le sue doti e il suo carisma gli sono valsi il titolo di Signora della domenica, perché al nome di Mara Venier ormai è legata la storia di uno dei programmi tv più seguiti, e più longevi del palinsesto Rai. Stiamo parlando di Domenica In.

Oltre alla brillante carriera che noi tutti conosciamo, Mara Venier ha creato anche una una bellissima famiglia, e da tanti anni vive assieme a Nicola Carraro, il produttore cinematografico che ha sposato il 28 giugno 2006. A quanto pare la tv e Nicola Carraro non sono il suo unico amore.

Il video della conduttrice veneta immortalata con il noto volto dello spettacolo

Nelle scorse ore Mara Venier ha condiviso sul suo canale ufficiale di Instagram un video in cui è stata filmata assieme a un noto volto dello spettacolo italiano. Si tratta di un personaggio molto famoso a apprezzato, che ha prestato la voce a successi canori diventati pezzi di storia della musica nostrana. Le due sono apparse affiatate, affettuose, e addirittura Mara Venier ha ammesso di amarla. “Ci amiamo, buona pasqua a tutti!” ha scritto la conduttrice come didascalia del post. Le sue parole hanno suscitato il clamore generale.

Si tratta della talentuosissima musicista e cantautrice Gianna Nannini, proprio la cantante infatti è stata ospite della trasmissione di Rai 1 Domenica In in occasione della Santa Pasqua. Il video condiviso sul canale ufficiale di Instagram della madrina di Rai 1 ha realizzato in poche ore un vero e proprio boom di likes, e di commenti pieni di affetto.