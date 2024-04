Roberta Di Padua, è già finita con Alessandro? Ecco come sono stati pizzicati

Roberta Di Padua ha lasciato l’Italia. Ecco che cosa sta accadendo adesso tra lei e il cavaliere di Salerno.

Alessandro Vicinanza e la dama di Uomini e Donne hanno lasciato da poche settimane gli studi tv di Canale 5 ma la storia d’amore potrebbe aver già preso una piega inaspettata.

Molti fan si stanno domandando se sta andando davvero come speravano la relazione tra Roberta Di Padua e l’ex fidanzato di Ida Platano, che, agli occhi del pubblico, ha trasformato le due protagoniste di Uomini e Donne in rivali in amore.

Scopriamo che cosa è successo ai due noti volti del Trono Over, la nuova coppia del parterre di Uomini e Donne.

Roberta Di Padua, la verità sull’attuale situazione sentimentale della ex dama di Uomini e Donne

Alessandro Vicinanza e Roberta di Padua sono due volti di Uomini e Donne con un passato sentimentale burrascoso alle spalle. La dama di Cassino infatti, prima di approdare al Trono Over del dating show di canale 5, è stata sposata con il fratello del famoso ex tronista Federico D’Aguanno, ovvero Giuseppe D’Aguanno. Dalla loro storia d’amore è nato anche un bellissimo bambino, purtroppo però poi hanno deciso di prendere strade diverse. Alessandro Vicinanza invece, come forse saprete già, ha avuto una storia d’amore con un’altra delle dame di Uomini e Donne, ovvero Ida Platano ma tra i due è l’estate scorsa finita.

Tornati entrambi a Uomini e Donne, all’inizio della stagione televisiva 2023 2024 Alessandro e Roberta Di Padua si sono ritrovati negli studi tv di Canale 5, e questa volta tutti e due single. Hanno ripreso a frequentarsi, fino a quando poi hanno deciso di lasciare insieme Uomini e Donne per provare a vivere la loro storia d’amore lontano dalle telecamere. I fan del dating show condotto da Maria De Filippi che li hanno visti andare via non vedono l’ora di sapere come sta andando la relazione, e, a quanto pare, ha preso una piega inaspettata.

Come è andata a finire la storia con Alessandro Vicinanza

Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza, dopo aver deciso hanno deciso di lasciare insieme il programma, hanno cominciato a vivere a stretto contatto. Di tanto in tanto hanno pubblicato dei video e della foto della loro vita di coppia, ma tanti telespettatori si stanno domandando come sia andata davvero la loro prima esperienza lontano dalla tv fino a questo momento. A quanto pare un particolare contenuto, apparso online nelle scorse ore, ha svelato tutta la verità.

La curiosità del pubblico di Uomini e Donne che ha seguito le avventure di Alessandro Vicinanza e di Roberta Di Padua sarà ben presto soddisfatta: i due sono scappati lontano ma insieme. La nuova coppia ha deciso di partire alla scoperta del Marocco e, a quanto pare, entrambi sono apparsi felici della meta scelta per la loro fuga d’amore.