Marco Liorni, sapete chi è sua moglie? Bellissima come una dea: età, lavoro e curiosità

La moglie del famoso conduttore Marco Liorni è davvero bellissima. Ecco di chi si tratta e tutte le curiosità

Un grande conduttore italiano che con la sua professionalità è riuscito ad entrare nel cuore di milioni di telespettatori è lui, Marco Liorni.

Dopo un bagaglio professionale importante a Mediaset, oggi il presentatore è un volto simbolo della grande emittente riuscendo a portare ogni suo programma al successo.

Esempio ne sono “ItaliaSì”, “Reazione a catena” e “L’eredità”. Quest’ultimo che conduce dal 2023 continua a a registrare uno share stratosferico, sera dopo sera.

Ma non è tutto. Proprio l’11 gennaio, in prima serata su Rai 1 è andato in onda il suo debutto con il talent show “Ora o mai più”, con il quale anche questa volta è riuscito a difendersi bene dalla concorrenza. Tuttavia sono in molti a volere sapere di più sulla vita privata dell’amato conduttore e soprattutto chi è la sua bellissima moglie.

Marco Liorni, vita privata

La vita privata di Marco Liorni è ricca di esperienza, affetti e soprattutto sfide. Sin dalla sua infanzia è emersa la passione per il mondo del spettacolo nel frattempo però Liorni ha completato gli studi con una laurea in discipline umanistiche, che ha influito profondamente sulla sua carriera. A questa si è aggiunto il suo talento e dedizione che sono stati la chiave del suo successo professionale. Non meno importante però è stata la sua vita sentimentale.

Marco Liorni si è sposato due volte. Il primo matrimonio è stato con Cristina, nel 1993. Questa unione è stata molto significativa per il conduttore e anche se si è conclusa dopo qualche anno, dal loro amore è nato Niccolò, il primogenito. Marco è sempre stato molto riservato circa i motivi della separazione, sottolineando però l’importanza di mantenere un buon rapporto con l’ex moglie per il bene del figlio.

Ecco chi è la bellissima moglie di Marco Liorni

Come riporta ispacnr.it, dopo la fine del primo matrimonio, nel 2014 durante un viaggio negli Stati Uniti Marco Liorni sposa Giovanna Astolfi, una giornalista specializzata in medicina e salute. La loro storia d’amore inizia per caso in un modo molto particolare: mentre lavorava in radio Marco quasi investì Giovanna con la sua auto. Questo incontro fortuito è poi sfociato in un matrimonio che dura ancora oggi. Con la donna, ha avuto due figlie Emma e Viola, che hanno fatto da damigelle al loro matrimonio, rendendo il momento ancora più speciale.

Marco Liorni è un papà molto attento e premuroso con i suoi tre figli. Nonostante questo però, con il primogenito, ha attraversato alti e bassi, specialmente a causa della separazione dei genitori. Negli ultimi anni, Marco ha lavorato per ricucire il rapporto con il figlio, che ora si dedica agli studi in biotecnologie. L’affetto e la crescita dei suoi figli è un tema che sta molto a cuore a Liorni, e spesso condivide momenti significativi della loro vita sui social.