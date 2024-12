Maria, me la presti per il GF? Signorini si gioca il tutto per tutto | Scippa da Amici la GUEST STAR, mossa azzardata

Alfonso Signorini è disposto a tutto pur di risollevare le sorti di un Grande Fratello che continua a perdere colpi. Novità clamorosa

Non si vuole arrendere Alfonso Signorini all’idea che il Grande Fratello vada a picco senza avere la possibilità di riprendersi. Il giornalista e conduttore televisivo è anzi convinto che con qualche mossa azzeccata il reality possa nuovamente decollare.

Com’è noto negli ultimi giorno il cast dei concorrenti si è arricchito ulteriormente di tre nuovi ingressi, tra cui quello molto atteso della showgirl televisiva Stefania Orlando. Proprio sull’ex moglie di Andrea Roncato fa affidamento Signorini per riportare in alto il reality.

La presenza della Orlando all’interno della Casa non può bastare da sola a far crescere gli ascolti e Signorini ne ha piena consapevolezza. Proprio per questo sta cercando di reclutare altri personaggi di primo piano del mondo dello spettacolo.

Uno dei quali oltre ad essere da moltissimi anni una colonna portante della radiofonia italiana ha acquisito un’enorme popolarità grazie al suo ruolo di insegnante di canto all’interno di ‘Amici’ di Maria De Filippi.

Grande Fratello, la riscossa di Signorini: vuole lei a qualsiasi costo

L’invito ufficiale è stato spedito da Signorini nel corso di Pomeriggio 5, il talk show pomeridiano condotto da Myrta Merlino e Dario Maltese su Canale 5. Invito che è stato rispedito simpaticamente al mittente dalla diretta interessata.

La destinataria del messaggio inviato dal direttore di ‘Chi‘ altri non è che è Anna Pettinelli alla quale proprio Maltese si è rivolto così: “Visto che è entrata una tua cara amica, Stefania Orlando, Alfonso Signorini ha detto che dovresti andare a mangiare il cotechino nella casa del Grande Fratello…Ci vai?“.

Grande Fratello, la risposta della conduttrice radiofonica è chiarissima

La replica della Pettinelli non si è fatta attendere: “C’andrei anche molto volentieri, ma ci resterei giusto per un paio d’ore, magari dalle 23 all’1 di notte. Sì, solo due ore perché quella Casa io la rifuggo“.

Subito dopo aver messo le cose in chiaro Anna Pettinelli ha approfittato dello spazio concessole da Dario Maltese per svelare un retroscena inedito: “Sappiate che Alfonso Signorini non mi ha cercato solo in questa occasione, ma mi ha invitata in svariate occasioni a entrare nella Casa come concorrente. Ma ho sempre declinato il suo cortese invito“. E anche stavolta la risposta non è cambiata.