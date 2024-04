Omicidio Willy, Pincarelli si sposa in carcere con una 28enne innamorata vedendolo al tg

Mario Pincarelli si sposa. Secondo quando apprende “Agenzia Nova”, la data del matrimonio del giovane di Artena (Rm) condannato in secondo grado a 21 anni per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte insieme ai fratelli Marco e Gabriele Bianchi (24 anni) e Francesco Belleggia (23 anni), è fissata per il 16 aprile prossimo.

Ieri, la Corte di Cassazione ha reso definitive le condanne a 23 anni per Francesco Belleggia e 21 anni per Mario Pincarelli. I supremi giudici hanno riconosciuto per i quattro imputati la penale responsabilità per l’accusa di omicidio volontario. Dunque, un nuovo processo di appello per i fratelli Bianchi, che ora rischiano nuovamente la condanna del carcere a vita.

Comunque sia, martedì prossimo Mario Pincarelli convolerà a nozze in carcere a Civitavecchia dove è detenuto.

La futura moglie, una ragazza di 28 anni di un Comune a nord di Roma, si è innamorata di lui attraverso le immagini trasmesse dai telegiornali che si sono occupati della vicenda giudiziaria. Una relazione immateriale, dato che i due si sono visti una sola volta, durante un’udienza del processo.

Pincarelli, attraverso il suo avvocato Loredana Mazzenga ha tentato di ottenere una derubricazione del reato da omicidio volontario a preterintenzionale. Al momento la sua posizione nell’uccisione di Willy, è quella più leggera tra i 4 imputati tanto che la legale è riuscita a strappare la condanna più leggera, ma sono pur sempre 21 anni di reclusione.