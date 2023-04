Maritozzo con la panna a colazione, la migliore tradizione romana

Il Maritozzo con la panna è un dolce tipico della tradizione culinaria romana. Questo dolce ha origini antiche, risalenti al medioevo, ed è tutt’ora molto amato dai romani e dai turisti che visitano la città.

Il Maritozzo è un panino dolce, realizzato con una pasta morbida e soffice, aromatizzata con scorza di limone e vaniglia. La sua forma è a forma di ciambella bassa, ed è farcito con abbondante panna montata.

Storia del maritozzo con la panna

La tradizione vuole che il Maritozzo venisse mangiato per la prima volta durante la Quaresima, come sostituto del pane. Nel tempo, il dolce è diventato una specialità della cucina romana, diffusa in tutte le pasticcerie della città.

Oggi il Maritozzo con la panna è considerato una vera e propria delizia, che viene gustata soprattutto a colazione o a merenda. Molte pasticcerie propongono varianti al classico dolce, come la versione farcita con la Nutella o con altri tipi di crema.

La preparazione

E’ un dolce che richiede una preparazione molto attenta e paziente. La pasta deve essere lavorata a lungo, fino a ottenere una consistenza morbida e soffice. La panna montata, poi, deve essere preparata con cura, per evitare che si appiattisca troppo.

Eccoti una ricetta per preparare il Maritozzo con la panna

Ingredienti per la pasta:

500g di farina

100g di zucchero

100g di burro

3 uova

200ml di latte

1 bustina di lievito per dolci

Scorza di 1 limone grattugiata

1 cucchiaino di estratto di vaniglia

Ingredienti per la panna:

500ml di panna fresca

80g di zucchero a velo

1 cucchiaino di estratto di vaniglia

Procedimento:

In una ciotola, unisci la farina, lo zucchero, il lievito, la scorza di limone e l’estratto di vaniglia. Mescola gli ingredienti secchi. Aggiungi il burro ammorbidito e le uova, mescolando bene. Continua ad impastare, aggiungendo il latte poco per volta, fino a ottenere un composto morbido e omogeneo. Copri l’impasto e lascialo riposare in frigorifero per circa un’ora. Dopo l’ora di riposo, togli l’impasto dal frigorifero e lavoralo su una superficie infarinata fino ad ottenere un impasto liscio e morbido. Prendi porzioni di impasto e forma dei panini a forma di ciambella bassa. Mettili su una teglia rivestita di carta da forno e lasciali lievitare per circa 30 minuti. Inforna i panini a 180 gradi per circa 20 minuti, fino a quando sono dorati. Prepara la panna: monta la panna fresca con lo zucchero a velo e l’estratto di vaniglia fino a ottenere una consistenza soffice e spumosa. Una volta che i panini sono pronti, lasciali raffreddare completamente. Tagliali a metà e farcisci con abbondante panna montata.

Il risultato finale è un dolce gustoso e appagante, che fa venire l’acquolina in bocca solo a sentirne parlare. Il Maritozzo con la panna rappresenta una delle più antiche e tipiche specialità della cucina romana, che ogni turista dovrebbe provare almeno una volta nella vita e che i romani non dovrebbero mai togliere dalle proprie abitiudini.

