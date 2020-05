Mai banale, nelle lusinghe così come nelle critiche, Massimo Ferrero. Il produttore cinematografico, nonché presidente della Sampdoria, in un tweet rivolto verso la sindaca di Roma Virginia Raggi, ha commentato a modo suo le condizioni in cui ha trovato Villa Borghese. Buongiorno #virginiaraggi ti sembra possibile che un padre vada a #villaborghese con il proprio figlio in bicicletta e trova: buche, ratti grandi come nei #horrormovie, sporcizia #signorasindaco questa è #roma capitale d'Italia o la periferia del #mondo ???? basta @virginiaraggi. — Massimo Ferrero (@unavitadacinema) May 15, 2020

Massimo Ferrero, classe ’51, romano al 100% visto il quartiere di nascita (Testaccio), da ragazzino ha sempre vissuto Roma “dalla strada”, con il padre e il fratello autisti di autobus e con la madre che aveva un banco ambulante nel mercato di piazza Vittorio, in zona Esquilino. Forse anche da questo punto di vista privilegiato si è sentito di criticare pubblicamente l’amministrazione capitolina, attraversando le vie della città in bicicletta col figlio.

E naturalmente Er Viperetta non poteva farlo che con neologismi tutti suoi (come i “ratti grandi come nei #horrormovie”) con modi a metà tra il serio ed il faceto, insomma con il suo essere irrefrenabile. Tuttavia la critica è seria e riguarda i più grandi nodi da risolvere e su cui c’è molto da lavorare, come le strade ed i rifiuti. Questioni che possono emergere ancora di più in una zona che può rappresentare un’importante valvola di sfogo per i romani in tempi di (sempre più morbido) lockdown, come Villa Borghese.