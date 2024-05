Matteo Falcinelli, lo studente italiano fermato in Florida. Ancora violenza della polizia americana

Il caso di Matteo Falcinelli getta una luce implacabile sulle disfunzioni del sistema giudiziario americano, mentre siamo in attesa del rientro di Chico Forti in Italia

Le luci intermittenti delle auto della polizia, il frastuono delle sirene che si fondono con le voci tumultuose della notte americana: questa è la cornice in cui si è dipanato il dramma di Matteo Falcinelli, un giovane italiano alle prese con un incubo giudiziario oltre oceano.

Gli abusi della polizia americana non si fermano

La vicenda, riportata in anteprima dal Quotidiano Nazionale, getta un’ombra oscura sulla condotta delle forze dell’ordine statunitensi, già sotto il mirino delle polemiche per i ripetuti casi di presunta brutalità eccessiva. Questa volta, il protagonista è un ragazzo italiano, 25 anni, proveniente da Spoleto, Matteo Falcinelli, impegnato negli studi per un master presso la Florida International University.

Il 25 febbraio scorso, la tranquillità di una serata trascorsa in un locale di North Miami Beach è stata bruscamente interrotta dall’arrivo dei poliziotti. Ciò che sembrava essere una semplice uscita serale si è trasformata in un incubo quando Falcinelli è stato arrestato in circostanze ancora oscure.

Secondo la versione fornita dai suoi difensori, Matteo Falcinelli è entrato nel locale convinto che fosse un normale bar, solo per rendersi conto troppo tardi che si trattava di un locale notturno con offerte di compagnia a pagamento. Dopo un alterco con un buttafuori riguardante il presunto furto dei suoi cellulari, le cose sono precipitate quando Falcinelli ha rifiutato di collaborare con gli agenti di polizia che volevano identificarlo.

Matteo Falcinelli trattato come un criminale

L’arresto è stato violento: il giovane italiano si è ritrovato a terra, immobilizzato dagli agenti con le manette e un ginocchio sulla nuca. Successivamente, in stazione, è stato oggetto di un trattamento umiliante: legato e lasciato in condizioni di sofferenza respiratoria mentre implorava pietà.

Solo dopo ore di angoscia i suoi compagni di appartamento sono riusciti a localizzarlo e a pagare una cauzione di 4000 dollari per la sua liberazione. Ma il percorso di Falcinelli non si è concluso qui: costretto a fare i conti con un sistema giudiziario che gli era estraneo, ha accettato di ammettere le proprie responsabilità in cambio di un programma rieducativo che ha fatto decadere le accuse di resistenza.

La famiglia di Falcinelli è ora determinata a portare avanti la sua battaglia legale, spinta dalla paura di ritorsioni e dalla volontà di far emergere la verità su quanto accaduto. Ferito e sotto choc, Matteo Falcinelli è stato ricoverato in ospedale psichiatrico per cinque giorni, mentre il ricordo di quella notte continua a tormentarlo, lasciandosi dietro il tentativo disperato di mettere fine alla sua vita.

Un caso, quello di Matteo Falcinelli, che grida giustizia

Il caso di Matteo Falcinelli getta una luce cruda e implacabile sulle disfunzioni del sistema giudiziario americano e solleva interrogativi cruciali sulla condotta delle forze dell’ordine, invitando a una riflessione più ampia sulle garanzie di giustizia e sicurezza per tutti, indipendentemente dalla loro nazionalità. Mentre siamo in attesa di novità sull’annunciato (mesi fa) rientro di Chico Forti in Italia.