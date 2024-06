Mediaset, dramma sfiorato in diretta tv | Conduttore ancora scioccato: hanno provato a ‘farlo fuori’

Un grave episodio di violenza ha fatto tremare il noto volto di Mediaset: ecco che cosa è successo nelle scorse ore.

Il noto giornalista di Mattino 4 è stato vittima di un gesto inaspettato: dramma sfiorato. Scopriamo che cosa è accaduto e come mai la conduttrice Federica Panicucci e il suo collega Roberto Poletti sono rimasti impietriti.

L’evento tragico mandato inonda in diretta tv nel corso della nota trasmissione mattutina di Rete 4 ha sconvolto i telespettatori che sono soliti seguire il programma in televisione.

L’avvocato della donna che avrebbe compiuto il gesto folle è intervenuto dopo l’aggressione, a sua difesa, ma la questione resta aperta. Intanto l’accaduto ha allarmato il pubblico e i vertici di Mediaset.

Mediaset, l’episodio di violenza imprevisto

Nella puntata di Mattino 4 che è andata in onda il 4 giugno 2024 Federica Panicucci e il suo collega Roberto Poletti hanno mandato in onda un filmato molto particolare. Si è tratto del RWM in cui Paolo Capresi si è recato a Trevignano per parlare con una donna che, da tempo, dice di aver visto lacrimare sangue sul volto della statuetta raffigurante la Madonna.

La donna si chiama Gisella Cardia, ed è nota ormai come la veggente di Trevignano. A quanto pare, il giornalista di Mediaset inviato è stato quasi investito dalla donna. Dopo di che, infuriato per il gesto, l’inviato di Rete 4 ha cercato di aprire l’auto della veggente per parlare con lei. Le immagini del filmato hanno lasciato tutti senza parole, e hanno scatenato la reazione dei due conduttori di Mattino 4, preoccupati per il collega di Mediaset. Ma non è finita qui, scopriamo che cosa è successo.

Tragedia sfiorata per il giornalista

La scena ha scioccato tutti i presenti, e soprattutto il conduttore del programma Roberto Poletti e la sua collega Federica Panicucci. Dopo poco però è arrivata la replica dell’avvocato di Gisella Cardia, il quale ha accusato il giornalista di Mediaset, dicendo: “Io ho l’esatto video da un altro punto di vista. Il dottor Capresi non è stato investito”.

Il legale poi ha continuato a accusare il giornalista di Mediaset, sostenendo che aprire la portiera di un’auto senza consenso non vuol dire svolgere correttamente la professione di giornalista, ma vuol dire commettere un atto di violenza privata. A quel punto Federica Panicucci ha preso le difese del giornalista di Mediaset e ha mandato in onda il video dell’episodio in cui il giornalista sarebbe, a suo avviso, stato palesemente aggredito perché la veggente ha cercato di investirlo con la sua automobile.