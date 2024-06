De Martino ‘scavalcato’, volto a sorpresa per il Festival di Sanremo | Nuovo terremoto in casa Rai

In Rai sta cambiando tutto: per Stefano De Martino è appena arrivata l’amara notizia: ecco di che cosa si tratta.

Scopriamo che cosa sta accadendo nell’azienda di Viale Mazzini, e le decisioni degli autori tv che hanno portato scompiglio tra i noti volti della televisione italiana.

Non c’è solo la novità di Carlo Conti al timo del Festival di Sanremo, altre news inaspettate, messe in circolazione nelle scorse ore dai bene informati, preannunciato un vero e proprio terremoto destinato a cambiare gli assetti della prossima stagione televisiva.

Vediamo che cosa sta per cambiare in Rai e perché al conduttore napoletano di Bar Stella, Stefano De Martino, la cosa potrebbe non piacere affatto.

Rai, la notizia inaspettata sulle novità del palinsesto televisivo della prossima stagione

A quanto pare, la prossima stagione televisiva sarà caratterizzata da molti cambiamenti, che avranno come risultato finale, un nuovo assetto per i programmi di punta del servizio pubblico nazionale. Per il Festival di Sanremo resta confermato Carlo Conti, nonostante le voci sulla presunta presenza di Stefano De martino come spalla, invece di quello del conduttore di Napoli, è saltato fuori un altro nome.

Si tratta di Alessandro Cattelan, che pare non abbia riscosso, in termini di audience e share, il risultato sperato, con le sue interviste di da vicino nessuno è normale. Proprio ad Alessandro Cattelan pare che la Rai abbia già offerto di presenziare nella kermesse canora più importante, e più seguita d’Italia. Inoltre un’altra notizia è trapelata tra gli addetti ai lavori. Scopriamo di che cosa si tratta.

Il futuro di Stefano De Martino e Belen Rodriguez in tv

Belen Rodriguez, che ormai non è più presente in un programma televisivo da oltre un anno, secondo diverse voci, sarebbe dovuta tornare in tv proprio in una trasmissione di mamma Rai, che comincerà in autunno ovvero Ballando con le stelle. L’ex volto di Mediaset però avrebbe declinato l’invito per il dancing show di Milly Carlucci per il bisogno di continuare a concentrarsi sulla sua vita privata e le sue attività da imprenditrice.

Tuttavia se dovessero presentarsi nuove offerte di lavoro in Rai, non è affatto da escludere che la modella argentina possa decidere di accettare. In altre parole Belen Rodriguez potrebbe diventare collega del suo ex marito Stefano De Martino, il quale, pur essendo stato “scartato” per la 75esima edizione del Festival di Sanremo, ha da pochi giorni firmato un contratto pluriennale con l’azienda di Viale Mazzini. Staremo a vedere che cosa accadrà.