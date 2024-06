“Vincerà l’Isola dei famosi”: Mediaset, finale già anticipato | L’annuncio scatena la bufera

A pochi giorni dalla finale, è già spuntato fuori lo spoiler clamoroso sul vincitore dell’Isola dei Famosi 2024.

Alcuni parlano già del naufrago che batterà tutti i suoi compagni d’avventura, e che trionferà al reality show di Canale 5, dandolo per scontato, nonostante la puntata finale del programma non sia stata ancora registrata. Scopriamo subito di chi si tratta.

A vincere l’edizione del celebrity survivor che ha visto per mesi e mesi i personaggi famosi del mondo dello spettacolo italiano, provare a sopravvivere sull’isola di Cayo Chochinos sarà proprio lui;: a quanto pare c’è chi non ha dubbi.

L’Isola dei Famosi 2024 ha già un vincitore: ecco il messaggio che ha lasciato di sasso il pubblico di Mediaset, e perfino la conduttrice della trasmissione Vladmir Luxuria.

Isola dei Famosi 2024, spunta il nome del vincitore

Ormai siamo quasi giunti alla conclusione dell’avventura dei personaggi dello spettacolo sull’isola di Cayo Cochinos. Anche quest’anno infatti, la splendida isola dell’Honduras ha ospitato i naufraghi dei celebrity survivor più famoso della storia della tv. Stiamo parlando, chiaramente, dell‘Isola dei Famosi 2024.

Il programma è stato spesso sotto i riflettori per i risultati di share raggiunti, che non hanno raggiunto le aspettative, e che, in molte occasioni non hanno superato affatto quelli dell’anno scorso, quando il programma di Canale 5 era affidato alla conduzione di Ilary Blasi. Al momento si attende la finale, prevista per il giorno mercoledì 5 giugno. Intanto però è già emersa una notizia inaspettata. Scopriamo di che cosa si tratta.

Il tweet che ha lasciato senza parole i telespettatori del tv show di Vladimir Luxuria

Inizialmente si era parlato di martedì 4 giugno, ma poi la data conclusiva è stata fissata per il 5 giugno 2024, sarà allora che il reality show condotto da Vladmir Luxuria chiuderà definitivamnete i battenti, dopo tante puntate, avventure e polemiche. I naufraghi, arrivati fino alla finale, si contenderanno il premio finale. Tra questi ci sono Edoardo Stoppa, il primo finalista, Alvina Verecondi Scortecci, Artur Dainese, Aras Senol ed Edoardo Franco.

Anche se manca qualche giorno ancora alla puntata conclusiva dell’avventura dei naufraghi però è già apparso il nome del vincitore: stando a un post condiviso su X sarà Artur. Chiaramente il tweet è solo un augurio, un messaggio di buon auspicio, scritto da un fan del naufrago tramite il suo account di Twitter. Non resta che attendere l’appuntamento ufficiale di mercoledì, in prima serata, su Canale 5 per sapere chi vincerà questa edizione dell’Isola dei Famosi.