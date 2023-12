Mercatini di Natale nel Lazio, ecco dove visitarli

Come da tradizione, con l’arrivo del mese di dicembre e gli addobbi natalizi arrivano i Mercatini di Natale. Un appuntamento che ha ormai radici decennali in tutto il Lazio. Ecco dove trovarne a Roma e nelle altre province.

Mercatini di Natale a Roma: da Piazza Navona a via dell’Orso

A Roma tutti sanno del mercatino di Piazza Navona, celebre per le atmosfere incantate dove si snodano bancarelle di artisti e artigiani con giocattoli, addobbi e tutto l'occorrente per il presepe. Ma anche a Piazza Re di Roma si può trovare un mercatino natalizio che sprigiona il dolce profumo di caramelle e dolci. Da non perdere, in via dei Coronari, in via dell'Orso e a Sant'Eustachio concerti per mandolino, gospel e musica etnica, ai quali fanno eco una mostra del giocattolo e una rassegna di presepi. Il tutto ravvivato da un menestrello che camminando per il centro storico ha il compito di raccontare gli aneddoti più misteriosi della città.

Lunghezza e il fantastico castello di Babbo Natale

Dallo scorso 12 novembre e fino all’Epifania, a Lunghezza il Castello diventa la dimora di Babbo Natale. Una sala del Trono con Babbo Natale in persona, l’Allegro Ufficio Postale, la Fabbrica dei Giocattoli, la Fata delle Nevi, il Villaggio degli Elfi nella Corte del Castello, la Pinacoteca di Babbo Natale, la Tavernaccia del Grinch, la Rimessa della Slitta di Babbo Natale e tante altre attrazioni.

Natale a Roma, Giftland e le attrazioni del Luneur

Natale a Roma è il Villaggio che viene organizzato lungo la Passeggiata del Giappone in viale America al laghetto dell’EUR dal 1 al 26 dicembre 2023.

Presenti stand di artigianato e prodotti tipici, saranno organizzati giochi di luce e ci sarà anche una pista di pattinaggio sul ghiaccio che rimarrà aperta fino all’Epifania. L’ingresso è gratuito. Per chi vuole fare acquisti invece al coperto la meta ideale è Giftland 2023 – La città del regalo, ovvero il grande market di Natale di Roma al coperto che si terrà nei giorni 2, 3, 8, 9, 10, 16, 17 dicembre presso l’Ex Deposito Atac di Piazza Ragusa con oltre 200 espositori.

Naturalmente pensato per i più piccini, il Luneur presenta fino al 7 gennaio: Pepe, l’omino di panpepato, stravaganti folletti, pinguini che pattinano sul ghiaccio… e naturalmente Babbo Natale.

Natale a Viterbo: Babbo Natale vi aspetta al Village

Nella storica città dei Papi l’atmosfera natalizia domina tutto il borgo trasformato per l’occasione in grande villaggio natalizio. Tra i borghi medievali, le suggestive piazze, le numerose bancarelle espongono giocattoli, idee regalo, abbigliamento, cappelli, guanti, libri e tanto ancora. Il mercatino, in stile nordico, si sviluppa proprio lungo le strade e le piazze di Viterbo. Altre attrazioni in programma: la Casa di Babbo Natale, la stalla di Rudolph, le Poste dei bambini, la fabbrica della Befana, la Banca di Babbo Natale, la Giostra Vintage e il Presepe. Inoltre sarà presente un mini ranch di pony e una pista di pattinaggio.

Natale in provincia di Rieti: Greccio la culla del presepe

Greccio, borgo medievale gemellato con Betlemme è uno dei simboli francescani ed è il luogo del primo presepe del mondo. Si svolge quest’anno, nella ricorrenza degli 800 anni del Presepe di Francesco, la 25° edizione della Mostra Mercato dell’Artigianato e dell’Oggettistica per il Presepio, che offre ai visitatori presepi artistici, statuine originali, decorazioni, ricami, bigiotteria, artigianato e numerose idee regalo in tema con la festa.

Numerose le idee regalo in tema con la festa: presepi artistici e oggettistica presepiale, decorazioni natalizie e addobbi per l’Albero di Natale, prodotti di artigianato artistico unici e realizzati in vari materiali, ricami, pizzi, merletti, creazioni di bigiotteria artigianale, prodotti tipici e locali.

Natale a Frosinone e provincia

Un magico mercatino si svolge all'interno del parco Matusa, cuore verde di Frosinone. Il Mercatino Incantato attrazione inserita all'interno del Christmas Village, contenitore di spettacoli e attrazioni tutti dedicati al Natale, dal 6 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020, con la Casa di Babbo Natale e la pista di pattinaggio su ghiaccio. Trenta casette espositive con la vendita di prodotti tipici enogastronomici e di artigianato locale.

Latina e provincia, tanti i mercatini di Natale

Da Sermoneta a Sabaudia, da Sperlonga a Gaeta tanti i luoghi che si ammantano della magia natalizia a Latina. Al Castello Baronale di Maenza per tutto il periodo festivo, ogni weekend, si potranno visitare mercatini natalizi, ascoltare i racconti degli elfi cantastorie e inoltre animazione, spettacoli dal vivo. Non mancheranno laboratori creativi per i più piccini, l’incontro con Babbo Natale, l’angolino dove spedire le proprie letterine e un’area street food dove rifocillarsi. Formia vi aspetta fino all’8 gennaio si potrà passeggiare tra i mercatini natalizi del Xmas Village presso la Villa Comunale, ammirare i presepi nel Borgo di Castellone e l’incredibile presepe galleggiante al Cisternone Romano, per i più piccini non mancherà un Villaggio Magico alla Torre di Mola.

