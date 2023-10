Flavia Vento: veggente incompresa o soubrette in cerca di visibilità?

Flavia Vento: «La Madonna mi è apparsa al Parco di Roma Golf Club. Mi ha detto che Gesù tornerà». Non ridete non è una barzelletta è molto peggio. La visionaria, che in passato ha visto gli alieni, adesso pensa di ricevere i messaggi dal Paradiso, e girarli all’umanità. Lei è la prescelta.

Flavia Vento, un genio incompreso

Sarebbe una di quelle notizie sulle quali si fa una risata e si gira la pagina. Punto. Però mi sono detto no. Questo potrebbe essere vilipendio della religione. Per me che pure non sono credente, mi sembra che venga offesa l'intelligenza di tante persone che credono ma non possono accettare che una attricetta che non ha mai fatto nulla di rilevante nella sua vita possa permettersi di sentirsi eletta dalla Madonna e dire una cosa tanto grave.

Da valletta di Mike Bongiorno, a possibile antagonista della Blasi

Mai scelta fu più sbagliata da parte della Madonna, per farsi rappresentare, con tutto il rispetto. Se non ricordate chi sia Flavia Vento ve lo racconto subito. È stata la valletta che Mike Bongiorno prendeva a pesci in faccia perché criticava, da ambientalista, l’uso delle pellicce quando lo sponsor del programma era un produttore di pellicce.

Era la biondina sdraiata in un cubo di vetro come donna-oggetto, in un programma di scherzi al telefono: Libero, ideato da Giovanni Benincasa e condotto da Teo Mammuccari. È salita agli onori della cronaca come possibile flirt di Totti prima di Ilary Blasi o durante, non ho mai capito bene, secondo le dichiarazioni di Fabrizio Corona. Nel titolo si poteva anche leggere, sbagliando, che “Madonna”(la cantante) fosse apparsa a Flavia Vento ma anche questo sarebbe molto improbabile, forse ancora più improbabile.

Niente grotte in Croazia, questa volta l’apparizione è al Golf Club

Qui si oscilla su due piani lontanissimi: uno grave, anzi gravissimo, di offesa al senso religioso dei cristiani e uno ridicolo, anzi ridicolissimo, in cui la Madonna, la madre di Dio, decide di parlare all’umanità e sceglie il Roma Golf Club e Flavia Vento come interlocutrice. Per un momento facciamo finta che la prima ipotesi non sussista. Che nessuno ha voluto scherzare sui santi e offendere la religione cristiana. Ipotizziamo che veramente Flavia Vento abbia intuito o presunto di aver visto qualcosa. Diamoglielo per buono. Vi immaginate la scena? Lei stessa Flavia Vento ci viene incontro per toglierci da ogni imbarazzo di immaginarla.

«La Madonna mi è apparsa davanti la sorgente al Parco del Roma Golf Club. Era vestita di azzurro color cielo e portava 12 stelle sul capo. Mi ha detto che l’umanità ha bisogno solo di preghiera e che a breve Gesù tornerà».

La Madonna non lancia mai un’accusa precisa contro qualcuno

Avete fatto caso che in ogni apparizione svelata non c’è mai una novità. Una frase determinante. Una parolina definitiva sui rosari di Salvini o sui preti pedofili, perché no? Un’accusa precisa contro il Presidente Cinese Xi Ping o contro Putin o magari contro Biden? In fondo c’è una guerra in corso, roba non da poco.

Mai un avvertimento sui danni che stiamo procurando all’ambiente. Anche il Papa s’è sentito in dovere di parlarne e una volta che viene a dirci un messaggio importante, la Madonna, lo ignora del tutto. Che non sappia come vanno le cose realmente? Ci dice di pregare. Anche nelle altre apparizioni il contenuto era suppergiù uguale. Pregate. Si ma intanto Putin e Biden?

Vestita di celeste con 12 stelle sul capo: che sia la Von der Lyen?

La Vergine Maria ha scelto un luogo molto raffinato, davvero chic, un posto riservato alla élite romana e di passaggio, un Golf Club. Un circolo di ricconi che per parlare di affari si incontrano su un prato verde a tirar palline nelle buche. Forse per far risaltare meglio la sua figura ha indossato un abito celestiale, “azzurro color cielo”, come nella iconografia più diffusa. Nessuno sa che abiti indossasse Maria quando viveva in Palestina ai suoi tempi. Dubitiamo che avesse vesti color cielo ma tant’è. Questo è come la si vuole rappresentare e la Vento non sgarra. Invece che una normale tunica color sabbia o terra bruciata, la vede in celeste.

Portava 12 stelle sul capo. Perché 12? Come gli apostoli forse? O i mesi dell'anno? Viene in mente la bandiera dell'Europa. Esattamente ha 12 stelle dorate su fondo blu. Non è che la Vento ha visto una bandiera dell'Europa sventolare dietro a qualche signora del Roma Golf Club vestita di celeste, che ne so la Ministra Santanché, o la Presidente della Commissione europea Von der Lyen e l'ha scambiata per la Madonna?

Se la Vento le avesse chiesto: «Mi dica qualcosa!» sicuramente la Santanché avrebbe risposto: «La prego, per favore… Torni da dove è venuta!» Aggiungendo magari qualche parola irripetibile qui.

Non è la prima volta che la Vento vede cose strane

Leggo che in passato già la signorina Vento aveva fatto discutere postando tweet sugli alieni. Qui s’è voluta superare. Ha scelto il mondo più alieno di tutti. È addirittura andata a scomodare qualcuno che vive in Paradiso per portarlo tra noi, sebbene al Golf Club, e perché ci dicesse che cosa?

Che l’umanità ha bisogno solo di preghiera e Gesù tornerà? Suvvia questo lo dicono in diversi. Anche nell’Apocalisse se ne parla. Ci sono poi varie confessioni protestanti che ripetono a ogni pié sospinto che Cristo tornerà. Ma non ne parlano come del Cristo dei Vangeli, che predicava amore e fratellanza tra le genti. Ne parlano in tono minaccioso, come quello che avverto nelle parole della Vento.

Attenzione che viene, non fate finta di niente perché torna e quando torna guai a voi! La punizione è certa. Una interpretazione quindi certamente non cattolica, non legata al Vangelo, ma piuttosto un secondo “avvento” nella chiave di una delle tante confessioni protestanti. Probabilmente la Vento non ha considerato che la minaccia fosse rivolta a lei stessa, più che all’umanità. Stai attenta Flavietta che prima o poi l’avVento arriva e so’ affari tuoi. Farebbe bene a pensarci.

In passato aveva visto gli alieni ma non l’abbiamo ascoltata

In passato Flavia aveva raccontato di aver visto degli alieni. Ecco questo dato spiega tutto. Lei ha quello che si chiama il sesto senso. Quel quid speciale che spesso hanno figure come Chance il Giardiniere (Being There, 1979 in cui Peter Seller interpreta il ruolo di un minorato mentale e analfabeta, che ha sempre fatto il giardiniere e per una serie di fatalità si ritrova a fare il consigliere del Presidente degli Stati Uniti, per le cose ingenue e al tempo stesso strabilianti che dice e alle quali c’è chi crede).

Ci sono personaggi del genere che sembrano dire cose importantissime, pur essendo di fatto dei ritardati mentali. Spesso le anime semplici possono essere quelle più vicine all’al di là, al mondo degli spiriti, all’onnipotente. Tramite loro, secondo una certa letteratura, parlano esseri a noi sconosciuti, dotati di poteri eccezionali. Quello di cui non si rendono conto questi super spiriti, questi alieni o divinità che siano, è che utilizzando come megafono Flavia Vento, rischiano di avere poco impatto sull’umanità. Rischiano che poi nessuno gli dia retta. Insomma non vorrei che stessero perdendo tempo.

Non capisce chi la prende in giro quando dice queste cose

Qualche mese fa, quando l’ex 007 americano David Grusch aveva dichiarato davanti al Congresso che «gli Usa hanno astronavi aliene, da decenni nascondono un programma sugli Ufo», la soubrette era tornata a parlarne, queste le sue testuali parole: «Questa per me è una grande rivalsa. Ma non mi stupisce: ho sempre saputo di avere una marcia in più – aveva detto a MowMag-. Solo, c’è chi lo capisce e chi no. Io a settembre ho visto veramente una cosa molto strana in cielo. Questa stella che si muoveva emanando una luce fortissima, non era un aereo. E poi stava proprio davanti alla costellazione di Orione che è una delle più magiche, anche gli Antichi la veneravano. L’ho scritto su Twitter e tutti hanno cominciato a prendermi in giro. Perché quando parli degli alieni, la gente pensa sempre che sia fantascienza. Le persone non è che capiscano molto, non hanno una mente aperta. Ne avevo visto anche un altro nelle Marche, 6 anni fa. Era una cosa che si muoveva a scatti. Abbastanza particolare».

Conviene davvero fare queste figure pur di far parlare di sé?

Non me ne voglia Flavia Vento se non le credo, come non credevo ai dischi volanti, come non credevo che si potesse fare gli animalisti se sponsorizzati da chi fabbrica pellicce vere di volpi e visoni, come non credevo che fosse una buona idea quella di mettersi in un cubo di vetro senza mai dire una parola, come l’oggettivizzazione più becera della femminilità. Un tema abbastanza delicato nella nostra società. Lasciamo stare i santi e la Madonna per favore e torniamo sulla terra, ma torniamoci per davvero, parlando anche di cose divertenti ma senza prendersi in giro o pensare di prendere in giro il pubblico. Queste notizie fanno fare due risate al bar o in famiglia ma alla fine chi ci rimette cara Flavia sei solo tu. Davvero ti conviene passare da “tonta” per stare sui giornali?

