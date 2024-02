Messa in piega perfetta come dal parrucchiere: i segreti di Americo Leonardi

Scopri la guida per la piega perfetta a casa tua di Americo Leonardi, gestore del noto Goa White di Roma sud. In questa guida definitiva, esploreremo le tecniche e i prodotti consigliati dal maestro per garantire capelli lisci impeccabili.

Preparazione dei capelli prima della piega: suggerimenti di Americo Leonardi

La fase iniziale della preparazione dei capelli è cruciale e comincia già sotto la doccia. Americo Leonardi raccomanda l’utilizzo di uno shampoo lisciante arricchito con oli nutrienti, come l’olio di argan o di cocco. Questi detergenti delicati puliscono efficacemente i capelli senza compromettere la loro idratazione naturale, creando così una base ideale per la successiva messa in piega.

Dopo lo shampoo, Leonardi consiglia l’applicazione di un balsamo idratante leggero che districa i capelli senza appesantirli, lasciandoli morbidi e facili da pettinare.

Protezione dal calore: una tappa fondamentale

Prima di procedere con l’asciugatura, Leonardi sottolinea l’importanza di proteggere i capelli dal calore. L’utilizzo di spray protettivi, come il Thermal Protectant Spray di TRESemmé o il Siero Protettivo di GHD, crea una barriera efficace contro i danni termici e dona un aspetto lucido ai capelli.

Tecniche di asciugatura consigliate

Il guru dei capelli suggerisce l'utilizzo di un phon di alta qualità con diffusore per un'asciugatura efficace. Si consiglia di iniziare asciugando i capelli a testa in giù per aggiungere volume alle radici e poi procedere sezione per sezione, utilizzando una spazzola tonda in ceramica per lisciare le lunghezze.

Utilizzo di piastre e ferri: attenzione alla qualità

Per una finitura impeccabile, Leonardi consiglia l’impiego di piastre di qualità con rivestimento in ceramica o tormalina per distribuire uniformemente il calore e ridurre il frizz. È fondamentale selezionare la temperatura adeguata al tipo di capello per evitare danni.

Fissaggio della piega: cruciale per il successo

Una volta ottenuto lo styling desiderato, il parrucchiere consiglia l’utilizzo di una lacca leggera o di uno spray di finitura come il L’Oréal Paris Elnett Satin per mantenere la piega senza appesantire i capelli.

Messa in piega mantenimento e cura: consigli di Leonardi

Leonardi raccomanda di dormire su federe di seta o satin per ridurre l'attrito e preservare la piega. Integrare maschere idratanti o trattamenti ricostruttivi nella routine settimanale contribuirà a nutrire in profondità i capelli, preservandone luminosità e morbidezza.

Una guida completa per ottenere una messa in piega perfetta per capelli lisci. Seguire i consigli di Americo Leonardi anche sui loro canali social, come il profilo Instagram, e scegliere i prodotti giusti renderà possibile ottenere un look professionale anche a casa, esaltando la bellezza naturale dei capelli. La chiave del successo risiede nella cura e nella protezione, aspetti essenziali per mantenere una chioma sana e impeccabile.

