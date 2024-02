Cena romantica San Valentino a base di funghi

Il giorno di San Valentino è l’occasione perfetta per celebrare l’amore attraverso gesti romantici e deliziosi piatti. Se sei in cerca di idee culinarie uniche e sorprendenti, le ricette a base di funghi surgelati Bosco Mar sono la scelta ideale. Scopri con noi come trasformare il tuo San Valentino in un’esperienza gastronomica indimenticabile, arricchita dai sapori avvolgenti dei pregiati funghi surgelati.

Cuori di polenta con funghi trifolati al profumo di rosmarino

Ingredienti:

Cuori di polenta Funghi surgelati Bosco Mar Olio extravergine d’oliva Aglio tritato Rosmarino fresco Sale e pepe

In una padella, scalda l’olio e aggiungi l’aglio tritato. Aggiungi i funghi congelati e rosola fino a doratura. Aggiungi il rosmarino fresco, il sale e il pepe a piacere. Servi i funghi trifolati su cuori di polenta calda per un piatto romantico e delizioso.

Risotto all’amore con funghi porcini

Ingredienti:

Riso Arborio Funghi porcini surgelati Bosco Mar Cipolla Brodo vegetale Vino bianco Parmigiano Reggiano grattugiato Burro

In una pentola, soffriggi la cipolla in poco burro fino a doratura. Aggiungi il riso Arborio e tostalo leggermente. Sfuma con il vino bianco e aggiungi i funghi porcini congelati. Cuoci gradualmente aggiungendo il brodo vegetale finché il riso è al dente. Manteca con burro e parmigiano reggiano grattugiato. Aggiusta con sale e pepe. Servi il risotto all’Amore in due piatti per un San Valentino speciale.

Le ricette per San Valentino a base di funghi surgelati Bosco Mar sono un modo delizioso per rendere la tua cena romantica e indimenticabile. Con ingredienti di alta qualità e sapori intensi, sorprenderai il tuo partner con un’esperienza culinaria unica. Non lasciare che la routine ti limiti; esplora il mondo dei funghi surgelati Bosco Mar e crea ricordi gustosi in questa festa dell’amore.

