Meteo, Italia raggiunge picchi di 30°C. Ecco dove 

La prossima settimana arriverà sulle coste italiane il ciclone africano che porterà con sé temperature che raggiungeranno 30°C su gran parte della penisola. Il caldo africano torna in Italia

Settimana dell’anticiclone

I prossimi giorni saranno preparatori per l’ondata di caldo che raggiungerà il centro sud dell’Italia determinandone l’entrata nella stagione estiva. Inoltre, a supporto risaliranno correnti calde del Nord Africa, che riscalderanno le temperature in Puglia, portando temperature molto calde. Entro mercoledì 18 maggio le temperature nel Nord Italia raggiungeranno i 28/29°C. Lungo le coste invece il clima influenzato dall’acqua resterà più fresco.

Temperature Mercoledì 18 maggio

Per tutta la penisola ci sarà un aumento delle temperature che raggiungeranno i 30°C sulla Val Padana centrale, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e le zone centro-settentrionali. Temperature più basse saranno invece riscontrate in Sicilia e in Calabria che non supereranno i 22/23°C.

Temperature di Giovedì 19 maggio e del Weekend

Le temperature aumenteranno notevolmente sulla bassa Pianura Padana, nelle regioni centrali e in Basilicata. Al Sud ci saranno zone leggermente più fredde dove la temperatura non supererà i 25°C, tra queste zone ritroviamo Sicilia e Calabria. Nella giornata di Venerdì invece le temperature supereranno su tutta la penisola i 30°C specialmente in Puglia e nelle zone centrali. Il clima durante il weekend vedrà un possibile calo di temperature al Nord, grazie all’ingresso di correnti più instabili.

