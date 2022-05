Meteo Lazio nel weekend 21 e 22 maggio, temperature fino a 30 gradi

Meteo nel Lazio nel weekend, preparare costumi e ombrellone?

Dopo un lungo inverno e una breve primavera a singhiozzi arriva una precoce estate rovente. Questo il quadro meteorologico che sembra delinearsi guardando le temperature e le condizioni atmosferiche di questa metà di maggio a Roma e nel Lazio. Da oggi venerdì 20 maggio arriva Hannibal, l’anticicolone africano che porta caldo torrido e temperature fino a 30 gradi. Gli anticicloni sono infatti fattori meteorologici rappresentati dalle aree di bassa o di alta pressione atmosferica, portano bel tempo (alta pressione).

Meteo Lazio nel week end 21 e 22 maggio

Sabato, 21 maggio: Bel tempo per l’intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 4128m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest.

Domenica, 22 maggio: Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 4106m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest.

Da mercoledì 25 possibili rovesci

Per tutto il periodo di previsione la temperatura si manterrà superiore alla media stagionale, permettendo per qualcuno anche un primo bagno al mare in anticipo.

Nel dettaglio oggi il cielo sarà sereno a Roma con vento moderato da Ovest. Le temperature saranno comprese tra 16 e 26 gradi. Nel corso del fine settimana è previsto un ulteriore aumento delle massime e cielo sereno.

L’anticiclone Hannibal, che il nome è tutto una rovente minaccia, imperverserà sul nostro Paese almeno fino a martedì 24 maggio, con le temperature che saranno praticamente estive su quasi tutte le Regioni italiane.

Da mercoledì 25 attese le nuvole e possibili piogge.