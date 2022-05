Carabinieri, il sondaggio: le forze dell’ordine più amate dagli italiani

Di quali forze dell’ordine si fidano di più gli italiani? Secondo l’ultimo sondaggio realizzato da Lab2101 per Affaritaliani.it, al primo posto c’è l’Arma dei Carabinieri con il 58,6%, l’1,2% in più rispetto al precedente rilevamento.

Subito dopo la Polizia di Stato con il 55,1% (+0,6%), la Guardia di finanza con il 54,6% e la Polizia locale con il 51,2%.

Il sondaggio: gli italiani si fidano di più di Carabinieri e Vigili del Fuoco

Nella categoria “organi di pubblica sicurezza” per la percezione dei cittadini italiani, si confermano nettamente al primo posto i Vigili del fuoco (86,2%) superando Guardia costiera (67,1%), Polizia penitenziaria (57,8%) e Servizi segreti (55,3%). Tra le forze armate, prima l’Aeronautica militare (68,2%), seconda la Marina militare (67,9%), terzo l’Esercito (63,4%).

L’Arma dei carabinieri venne fondata il 13 luglio 1814 a Torino. Nata come Corpo dei Reali Carabinieri e divenuta Arma nel 1861. L’Arma dei Carabinieri è la quarta forza armata dello Stato per data di creazione (2000) ma la prima per numero di personale (109.576 nel 2019), che in gran parte svolge però funzioni di polizia (previste per legge 118.000 unità).