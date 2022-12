Meteo: pioggia e neve nel weekend. Alcune regioni sono a rischio

Torna il maltempo in questo primo weekend di dicembre. I primi segnali di peggioramento sono previsti nella giornata di oggi, venerdì 2 dicembre.

Piogge su tutto il territorio nazionale, neve su Alpi e Appennini

Secondo le previsioni continueranno a scendere le temperature e perturbazioni come pioggia e neve coinvolgeranno tutto il Nord Italia. Questo sabato, 3 dicembre, le piogge colpiranno anche le regioni centrali come la Toscana, il Lazio e la Campania. Mentre al Sud come la Calabria si riverserà soltanto qualche piccolo rovescio.

Anche per aveva deciso una passeggiata domenicale all’aria aperta dovrà cambiare i propri programmi. Infatti, questa prima domenica del mese le piogge coinvolgeranno tutta l’Italia. Al Sud potrebbero arrivare più intense in Puglia, Calabria e Sicilia.

L’inverno viene battezzato anche con le nevicate. Qualche fiocco di neve già oggi nelle prossime ore cadrà sulle Alpi Orientali, ma le vere perturbazioni si concentreranno sabato pomeriggio, che coinvolgeranno le Alpi centrali e l’Appennino ligure, fino ai 700 metri di quota. Giunta la sera le nevicate si diffonderanno per tutto l’arco alpino da Ovest verso Est con accumuli medi di 10-20 cm a oltre mille metri di quota.

