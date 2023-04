Meteo Roma e Lazio giovedì 20 e venerdì 21 aprile, le previsioni

Le previsioni meteo a Roma e nel Lazio giovedì 20 e venerdì 21 aprile mostrano lo stanziare sul Lazio di un fronte di tempo più stabile con la presenza di schiarite brevi e poche piogge. Vediamo cosa succederà nelle prossime ore

Meteo Roma e Lazio giovedì 20 e venerdì 21 aprile: il punto sulla Capitale

Giornata caratterizzata da tempo stabile e sereno giovedì 20 aprile con poche nuvole e per la maggior parte del tempo sole sulla Capitale. Nel corso della mattinata potrebbe verificarsi un passeggero episodio di nuvolosità ma già nel primo pomeriggio si prevede il ritorno del bel tempo. Lieve nuvolosità nella mattinata di venerdì 21 aprile ma col passare delle ore il cielo tornerà sereno. Temperature massime di 20 e minime di 10 per entrambe le giornate.

Meteo nel dettaglio: Rieti

Giovedì 20 aprile a Rieti cielo tendenzialmente sereno dalla mattinata, possibili alcune brevi annuvolamenti nel corso della giornata ma non si prevedono temporali. In lieve rialzo le temperature con massime di 19 e minime di 8 gradi. Leggermente più instabile il tempo nella mattinata di venerdì 21 aprile con un cielo con il passare delle ore tenderà a rannuvolarsi lasciando spazio anche a possibili precipitazioni.

Meteo nel dettaglio: Frosinone

A Frosinone e provincia le previsioni di giovedì 20 aprile segnano una giornata caratterizzata da tempo generalmente coperto con momenti di schiarite soprattutto nella prima parte della giornata. Poche e poco durature le schiarite che potrebbero affacciarsi sui cieli del frusinate nella giornata di venerdì 21 aprile, sebbene una prima parte della mattina sia prevalentemente soggetta a tempo sereno e stabile non si escludono fenomeni anche a carattere temporalesco nella seconda metà della giornata e nella serata. Temperature in lieve aumento tra 8 e 18 gradi in entrambe le giornate.

Meteo nel dettaglio: Latina

Coperto ma stabile il tempo a Latina per le giornate di giovedì 20 e venerdì 21 aprile dove un fronte nuvoloso lascerà gradualmente il posto a tempo più stabile con possibili schiarite in tutte e due le giornate. Il tempo si manterrà ancora per qualche giorno generalmente coperto con possibili deboli rovesci per poi migliorare da sabato. Temperature con massime di 20 e minime di 13 gradi.

Meteo Roma e Lazio giovedì 20 e venerdì 21 aprile: il punto su Viterbo

Nel viterbese le giornate di giovedì 20 e venerdì 21 aprile, si presentano caratterizzate da tempo generalmente stabile seppur coperto con schiarite a tratti, non si prevedono piogge. Temperature massime di 18 gradi e minime di 7. Entrambe le giornate con tempo generalmente coperto con rovesci nella tarda serata soprattutto di venerdì e nuvolosità compatta nel corso delle ore pomeridiane.

