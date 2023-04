I 6 secondi che cambiano una carriera: la regola d’oro del curriculum

In quanto tempo ci si può giocare una carriera? In qualche modo tra studio, esperienze, soddisfazioni e scoramenti, tutta la vita. O forse in 6 secondi, almeno per quello che riguarda il momento della lettura del Curriculum da parte delle figure addette alla scelta e selezione del personale.

La regola dei 6 secondi del curriculum per il Work it daily

I recruiter infatti dedicherebbero non più di 6 secondi alla visione delle lettere di presentazione. Lo rende noto il Work It Daily, agenzia internazionale che si occupa della formazione di recruiter per le aziende, e che ha rivelato quali sono i nuovi consigli da seguire per fare in modo che il proprio curriculum si distingua, magari sotto una pioggia di mail.



Il mondo umano sta cambiando in maniera epocale, la realtà (virtuale) velocizza i nostri compiti, modifica il nostro tempo di reazione e concentrazione, e anche il mondo del lavoro subisce trasformazioni profonde.

Ci sarebbero però anche delle ragioni cognitive e biologiche in questi preziosi sei secondi che decretano il nostro futuro.

“L’occhio umano funziona secondo uno schema cosiddetto a Z, e scorre velocemente un testo, alla ricerca solitamente di quattro o cinque elementi che possano essere considerati d’impatto”, afferma il Work It Daily. Un curriculum difficile da leggere rischia di essere scartato subito, per questo è necessario attenersi a delle regole ben precise.

Ad esempio la brevità e la chiarezza dei caratteri per quanto riguarda la forma e nei contenuti è fondamentale presentarsi come una figura professionale con una preparazione specifica e non come un tutto fare senza una vera competenza definita.





