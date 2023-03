Meteo Roma e Lazio giovedì 9 marzo, le previsioni per la giornata

Le previsioni meteo a Roma e nel Lazio per giovedì 9 marzo mostrano il persistere del fonte nuvoloso e piovoso nella nostra regione, alcune province resistono al maltempo regalando qualche raggio di sole. Ecco dove sono le schiarite

Meteo Roma e Lazio giovedì 9 marzo: il punto sulla Capitale

Un giovedì caratterizzato da tempo prevalentemente coperto con deboli schiarite. Nelle prime ore del mattino sulla Capitale avremo nubi intervallate da brevi schiarite. Nel pomeriggio ancora nubi a tratti e schiarite. Le temperature massime saranno di circa 18° mentre le minime stabili a 10 gradi.

Meteo nel dettaglio: Rieti

Nuvolosità diffusa alternata a brevi schiarite a Rieti e nella sua provincia. Sin dalla mattina di giovedì nubi sparse si affacceranno in tutto il reatino portando fronte di nuvole piuttosto compatto per tutta la giornata, deboli schiarite nella prima parte della mattina. La temperatura è stabile con una minima di 6°C e una massima di 13°.

Meteo nel dettaglio: Frosinone

A Frosinone e provincia le previsioni di giovedì 9 marzo segnano il ritorno delle nuvole accompagnate da deboli schiarite soprattutto nella prima parte della mattinata.

Le temperature salgono con minime di 8 gradi mentre le massime stabili segneranno i 14° C.

Meteo nel dettaglio: Latina

A Latina nuvole e qualche schiarita nelle prime ore della mattina, mentre nel corso del pomeriggio tornerà il fronte nuvoloso compatto. Temperature in lieve rialzo con una massima di 17 gradi, anche le minime restano miti intorno a 10° C.

Meteo Roma e Lazio mercoledì 8 marzo: il punto su Viterbo

Nel viterbese giornata all’insegna di tempo stabile con cielo coperto e schiarite soprattutto nella mattina. Nubi sparse concentrate soprattutto nel pomeriggio. Non sono previste piogge. Temperature minime in lieve ribasso con 8° C nella notte e una massima che si assesta intorno ai 14°.

