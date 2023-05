Meteo Roma e Lazio martedì 2 e mercoledì 3 maggio, le previsioni

Le previsioni meteo a Roma e nel Lazio martedì 2 e mercoledì 3 maggio mostrano lo stanziare sul Lazio di un fronte di tempo generalmente instabile con la presenza di molte nubi. Le temperature restano gradevoli ma ci sono ancora piogge. Vediamo cosa succederà nelle prossime ore

Meteo Roma e Lazio martedì 2 e mercoledì 3 maggio: il punto sulla Capitale

La giornata di martedì 2 maggio è caratterizzata da condizioni di generale nuvolosità di passaggio, a tratti ancora più consistente. Nella prima parte della giornata nuvole e sole si alterneranno e saranno possibili ancora rovesci seppure a carattere debole e isolato. Nel tardo pomeriggio e in serata miglioramento delle condizioni meteo. Temperature tra 12 e 21 gradi. Mercoledì 3 maggio il maltempo che ha caratterizzato il lungo ponte torna a farsi vedere. Piogge alternate a brevi schiarite si prevedono per tutto il corso del mercoledì. Temperature in aumento con minime di 14 e massime di 22 gradi.

Meteo nel dettaglio: Rieti

Martedì 2 maggio a Rieti cielo instabile con rovesci o temporali alternati a schiarite. Soprattutto nella mattinata il sole cercherà di farsi strada nei cieli del reatino, la pioggia imperverserà per tutto il tempo e nelle ore centrali della giornata sono possibili temporali. Mercoledì condizioni meteo in leggero miglioramento anche se la pioggia non lascerà la presa; schiarite più durature nella prima parte della giornata mentre per la sera si prevede ancora qualche temporale. Temperature tra 11 e 21 gradi.

Meteo nel dettaglio: Frosinone

A Frosinone e provincia le previsioni di martedì 2 indicano rovesci e deboli schiarite nella prima parte della mattinata, temporali e in generale cielo instabile per tutto il giorno. Temperature comprese tra 11 e 17 gradi. Mercoledì 3 maggio la giornata inizierà con cieli più stabili e con possibili schiarite anche ampie ma che tenderanno a lasciare spazio a nuvole e possibili temporali nel corso del pomeriggio. Temperature comprese tra 11 e 20 gradi.

Meteo nel dettaglio: Latina

Cielo coperto e tempo generalmente molto nuvoloso o con piogge a Latina per la giornata di martedì 2 maggio. Nel dettaglio la prima parte della giornata vede perlopiù nubi a carattere sparso sui cieli di Latina mentre nel corso del pomeriggio piogge e brevi schiarite si alterneranno. Le temperature saranno comprese tra 12 e 19 gradi. Mercoledì 3 maggio, ancora tempo instabile sui cieli di Latina, una mattinata di sole o brevi annuvolamenti lasceranno spazio nel corso delle ore a temporali anche a carattere piuttosto intenso. Temperature in aumento comprese tra 14 e 21 gradi.

Nel viterbese le giornate di martedì 2 e mercoledì 3 maggio, si presentano caratterizzate da tempo generalmente coperto con temporali. Nella prima parte della mattina di martedì ci saranno nubi sparse mentre dal pomeriggio sarà possibile l’arrivo di temporali che lasceranno qualche pioggia anche durante la sera. Temporali e generale instabilità anche mercoledì 3 maggio su Viterbo e provincia, con una mattinata di nubi sparse mentre nel pomeriggio e nel corso della sera saranno possibili ancora temporali o rovesci. Temperature stabili nei due giorni comprese tra 11 e 19 gradi.

