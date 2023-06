Meteo Roma e Lazio sabato 1 e domenica 2 luglio, le previsioni

Le previsioni meteo a Roma e nel Lazio sabato 1 e domenica 2 luglio mostrano il ritorno del fronte di tempo instabile sulla nostra Regione divisa tra piogge e sole. Vediamo cosa succederà nelle prossime ore

Meteo Roma e Lazio sabato 1 e domenica 2 luglio: il punto sulla Capitale

Tempo instabile con possibilità di rovesci alternati a schiarite sabato 1 luglio sulla Capitale. La mattina si presenterà con cieli coperti e con precipitazioni sparse che persisteranno su Roma fino al pomeriggio quando si potrebbero verificare schiarite anche durature. Migliora il tempo domenica 2 luglio su Roma sole e cielo sereno nella mattina che resterà stabile per tutta la giornata con qualche annuvolamento passeggero e senza precipitazioni. Ancora caldo con le temperature che arriveranno tra 21 e 30 gradi nel weekend.

Meteo nel dettaglio: Rieti

Nel weekend di sabato 1 e domenica 2 luglio Rieti sarà investita dal fronte temporalesco che attraversa la regione Lazio. In entrambe le giornate temporali anche molto intensi si riverseranno sul reatino.

Non sono previste schiarite se non qualche debole intermezzo tra le piogge nel pomeriggio di domenica 2 luglio.

Meteo nel dettaglio: Frosinone

Anche Frosinone e provincia le previsioni di sabato 1 e domenica 2 luglio indicano cieli coperti da nubi e con fenomeni temporaleschi concentrati. Sabato 1 luglio, la giornata migliore con annuvolamenti nella prima parte e piogge dalla serata. Domenica il cielo resterà coperto con temporali. Temperature in calo comprese tra 17 e 25 gradi.

Meteo nel dettaglio: Latina

Cielo sereno con nuvolosità a tratti a Latina per la giornata di sabato 1 luglio. Nel dettaglio la prima parte della giornata di sabato vede cieli soleggiati con nuvolosità di passaggio. Bene anche la giornata di domenica 2 luglio che si delinea come ampiamente soleggiata.

Temperature comprese tra minime di 21 e massime di 29 gradi per il primo weekend di Luglio.

Meteo Roma e Lazio sabato 1 e domenica 2 luglio: il punto su Viterbo

Nel viterbese sabato 1 luglio, cielo instabile con rovesci a carattere temporalesco per tutta la giornata, non sono previste schiarite. Migliora nella domenica 2 luglio, con una prima parte ancora pervasa da residuale nuvolosità che tende a passare con il trascorrere delle ore per lasciare posto ad ampie e durature schiarite.

