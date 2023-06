Meteo Roma e Lazio sabato 24 e domenica 25 giugno, le previsioni

Le previsioni meteo a Roma e nel Lazio sabato 24 e domenica 25 giugno segnano una Regione divisa tra piogge e sole. Vediamo cosa succederà nelle prossime ore

Meteo Roma e Lazio sabato 24 e domenica 25 giugno: il punto sulla Capitale

Nuvole nella mattina e poi sole si alternano sabato 24 giugno sulla Capitale con tempo decisamente soleggiato e gradevole ma solo nella prima parte, infatti nel pomeriggio e nella serata si prevede l’arrivo di una precipitazione a carattere temporalesco che investirà Roma. Temperature tra 21 e 31 gradi. Domenica 25 giugno su Roma sole e cielo sereno nella mattina che resterà stabile per tutta la giornata con sole su tutta la Capitale. Ancora caldo con le temperature che arriveranno tra 18 e 32 gradi.

Meteo nel dettaglio: Rieti

Nel weekend di sabato 24 e domenica 25 giugno a Rieti si prevede cielo soleggiato e stabile in tutta a giornata salvo degli annuvolamenti in corso delle ore serali e notturne, ma senza il verificarsi di precipitazioni. Temperature tra 15 e 28 gradi comprese per tutto il fine settimana.

Meteo nel dettaglio: Frosinone

A Frosinone e provincia le previsioni di sabato 24 giugno indicano cieli coperti da nubi e con fenomeni temporaleschi concentrati nella seconda metà del pomeriggio e fino alla sera. Migliora invece domenica 25 giugno, infatti non si segnalano eventi piovosi, né sono previsti annuvolamenti. Il sole splenderà sul frusinate portando le temperature a una massima di 28. In generale nel weekend le temperature saranno comprese tra 17 e 28 gradi.

Meteo nel dettaglio: Latina

Cielo sereno con nuvolosità a tratti a Latina per la giornata di sabato 24 giugno. Nel dettaglio la prima parte della giornata di sabato vede cieli soleggiati con nuvolosità di passaggio mentre nella serata si segnala la possibilità di rovesci deboli. Bene anche la giornata di domenica 25 giugno che si delinea come ampiamente soleggiata.

Temperature minime comprese tra minime di 20 e massime di 22 gradi.

Meteo Roma e Lazio sabato 24 e domenica 25 giugno: il punto su Viterbo

Nel viterbese sabato 24 e domenica 25 giugno, si caratterizza da generali condizioni di cielo sereno e ampiamente soleggiato, venti deboli o moderati per tutto il giorno. Temperature nel weekend che oscillano tra 14 e 28 gradi.

