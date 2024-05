Il Canone Rai non basta più: aumenta la spesa per vedere la tv | Ecco quanto costerà all’anno

Per guardare la tv, non basta più il Canone Rai: ecco quali sono le cifre.

Sebbene siano tantissimi i possibili hobby che si possono portare avanti nel proprio tempo libero, di fatto uno dei più frequenti è quello che prevede lo sdraiarsi sul divano e l’accensione della tv. Guardare qualche trasmissione di proprio interesse, oppure addentrarsi in un documentario, un film o una bella serie tv aiuta a rilassarsi e a staccare la testa dai problemi quotidiani.

Fino a un paio di decenni fa, o qualcosa di più, per guardare la tv bastava poco: Rai e Mediaset offrivano tutto ciò che si poteva richiedere e, se si desiderava ancora qualcosa di più, ci si poteva iscrivere a Sky, pagando un abbonamento mensile o annuale.

Oggi, però, la situazione è drasticamente cambiata e per vedere ciò che si desidera seguire è necessario spendere molti soldi. Ecco infatti qual è il panorama attuale dell’offerta televisiva e quali sono i costi richiesti da questo hobby!

Quanto costa guardare la tv: prezzi folli

Chi, oggi come oggi, non ha almeno un abbonamento a Netflix, Prime Video, Paramount+ o Now TV? A differenza di qualche decennio fa, infatti, oggi il panorama delle pay tv è molto ampio e ciò che queste piattaforme offrono è incredibile: tra film, serie tv e documentari, probabilmente non basterebbe neanche una vita intera per riuscire a vederli tutti. Inizialmente, i costi dell’abbonamento di queste pay tv non erano troppo alti e tutte le famiglie o quasi potevano permetterseli: oggi, però, la situazione è decisamente cambiata.

Per consentire ai propri clienti di continuare a usufruire del servizio streaming senza spendere troppi soldi, Prime Video, Now Tv, Disney+ e Netflix hanno aggiunto la versione con pubblicità. Questo, però, significa che per continuare ad usufruirne così come si era abituati a fare, senza interruzioni, si deve spendere molto di più.

Qualche cifra

Per quanto riguarda Disney, per fare un esempio, l’abbonamento standard costa 11.90 euro al mese. Pagando 8.99 euro al mese, invece, si hanno solo due accessi contemporanei, FullHD e audio 5,1. Netflix, invece, propone tre piani: c’è lo standard con pubblicità a 5.49 euro al mese, lo standard senza pubblicità a 12.99 euro al mese e il premium, a 17.99 euro al mese.

NowTv, invece, propone tre pacchetti (Sport, Cinema e Entertainment) il cui costo va da 8.99 euro al mese a salire e, anche in questo caso, si può scegliere tra versione con pubblicità e quella senza. Apple TV+, invece, dopo l’aumento da 4.99 a 6.99 del 2022 è ulteriormente aumentato e oggi costa 9.99 euro al mese.