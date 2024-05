Fiorello, nel suo cuore c’è un uomo | ‘Pronto a tornare con lui’: è la storia della sua vita

La recente confessione del comico Rosario Fiorello ha lasciato tutti a bocca aperta: ecco che cosa è successo.

Il noto volto Rai ha stupito pubblico, colleghi e fan. A quanto pare quello che ha con il famoso volto della tv italiana è un legame indissolubile, a cui non vuol rinunciare per nessun motivo al mondo.

Fiorello ha preso una decisione inaspettata, che è diretta conseguenza dell’uomo e del personaggio televisivo maschile a cui è legato da sempre.

Lui è la sua spalla e questo potrebbe dar luogo a un episodio doloroso per i vertici di mamma Rai. Scopriamo che cosa sta accadendo al famoso mattatore.

Fiorello, il retroscena inaspettato sul mattatore di mamma Rai

Fiorello è un autentico mattatore, amato dal pubblico sin dai tempi del Festivalbar. Quando era al timone dello spettacolo itinerante che in estate faceva tappa nelle principali città d’Italia, Rosario Fiorello portava una lunga coda di capelli neri ed era, meno famoso di oggi ma già amatissimo dai fan. A distanza di tanti anni è ancora così. Intanto Fiorello ha fatto tanta strada ed è diventato uno dei volti di punta di mamma Rai.

A quanto pare però proprio le reti del Servizio Pubblico Nazionale potrebbero essere ben presto costrette a dire addio proprio a Fiorello. Il motivo è noto già apparecchi dei fan, e dei esperti di tv e di spettacolo italiano. Scopriamo il retroscena inedito sulla notizia che farà soffrire i vertici Rai.

Il vero futuro professionale dell’amatissimo comico

Dopo l’addio di Amadeus alla Rai, arrivato inaspettatamente, dopo tanti anni di successi e dopo una un’esperienza al Festival di Sanremo, durata 5 anni, tra conduzione direzione artistica, molti ritengono che Fiorello potrebbe voler abbandonare l’azienda per seguire il presentatore, che approderà al Nove, il canale di Discovery. Come tutti sanno infatti, Rosario Fiorello e l’ex volto del Festival di Sanremo hanno un rapporto molto stretto, e sono legati sia dal punto di vista umano che professionale. Sono stati spesso l’uno la spalla dell’altro, tanto è vero che Fiorello ha preso parte anche all’ultimo Festival di Sanremo. Durante la 74esima edizione della kermesse canore Infatti è intervenuto in ben due serate.

Nonostante le varie smentite, arrivate dal diretto interessato, sono in parecchi a non credere alle parole del famoso comico. Fiorello infatti all’evento benefico Tennis and Friends ha dichiarato: “Perché dovrei lasciare la Rai?” , tuttavia in fan non escludono di vederlo prima o poi sbarcare sul Nove al fianco di Amadeus, suo grande amico e ormai storico partner lavorativo.