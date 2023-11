Meteo Roma e Lazio sabato 25 e domenica 26. Cosa accadrà?

Le previsioni meteo a Roma e nel Lazio sabato 25 e domenica 26 novembre segnano l’arrivo della prima ondata di freddo che porterà qualche fiocco di neve sugli Appennini. Vediamo cosa succederà nelle prossime ore. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Meteo Roma e Lazio sabato 25 e domenica 26 novembre: il punto sulla Capitale

Sulla Capitale la mattina di sabato 25 novembre sarà caratterizzata da tempo coperto con il sole che riuscirà a bucare la coltre di nubi solo nelle ore centrali della mattina, nessuna precipitazione. Temperature minime che scendono fino allo zero nella notte e massime che si fermano a 7°.

Domenica 26 novembre, Roma ancora tempo stabile con sole e rade nuvole. Le temperature in forte calo per le minime che scendono fino a -1 mentre le massime si assestano a 9°.

Meteo nel dettaglio: Rieti

Sabato 25novembre a Rieti e nella sua provincia cieli che alternano nuvole e sole con temperature che si fermano a 7 di massime e minime in discesa fino allo zero, possibili, isolati fenomeni piovosi. Domenica 26 novembre, il cielo reatino si caratterizzerà da tempo sereno e prevalentemente soleggiato. Temperature in leggera discesa con le massime che si fermano a 9 mentre le minime arrivano ai -1°.

Meteo nel dettaglio: Frosinone

Tempo tendenzialmente soleggiato e stabile a Frosinone e provincia dove le previsioni di sabato 25 e domenica 26 novembre indicano assenza di importanti annuvolamenti o precipitazioni. Le temperature in forte discesa nel weekend tra minime di 1° e massime comprese tra 9 e 11 nella giornata di domenica.

Meteo nel dettaglio: Latina

Anche a Latina e provincia il meteo di sabato 25 e domenica 26 novembre mostra un tempo generalmente soleggiato anche se con lievi annuvolamenti sporadici soprattutto nella giornata di sabato 25 novembre. Temperature comprese tra 1 e 11 gradi nel weekend e assenza di precipitazioni.

Meteo Roma e Lazio sabato 25 e domenica 26 novembre: il punto su Viterbo

Nel Viterbese sabato 25 e domenica 26 novembre cielo tendenzialmente sereno o poco nuvoloso, soprattutto nella giornata di sabato. Le temperature nel weekend oscilleranno in una minima di -1 gradi nella giornata di domenica, e una massima tra 7 e 8 gradi.

