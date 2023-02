Meteo Roma e Lazio sabato 25 domenica 26 e lunedì 27 febbraio

Le previsioni meteo a Roma e nel Lazio per sabato domenica e lunedì 27 febbraio, il weekend in arrivo riserva cambiamenti che ci accompagneranno per buona parte della prossima settimana.

Meteo Roma e Lazio sabato domenica e lunedì 27 febbraio: il punto sulla Capitale

La giornata di sabato sarà all’insegna del brutto tempo, con cielo per lo più coperto e piogge sulla Capitale, anche per domenica 26 si prevede un tempo diffusamente piovoso per tutta la giornata con una particolare intensità nelle ore del pomeriggio quando si scatenerà qualche temporale. La prima debole schiarita sarà registrata nelle prime ore del pomeriggio di lunedì ma il cielo tornerà presto a farsi carico di pioggia.

Le temperature generali per il fine settimana si assestano a minime intorno ai 7° C mentre le massime non superano i 14 gradi.

Meteo nel dettaglio: Rieti

Piogge per tutto il fine settimana e anche per lunedì a Rieti e nella sua provincia. I cieli si manterranno per tutte e tre le giornate con piogge diffuse e precipitazioni anche piuttosto intense. La temperatura del fine settimana scenderanno in maniera considerevole arrivando a una minima di 5°C e una massima per domenica che non supera i 10°C.

Meteo nel dettaglio: Frosinone

A Frosinone e provincia un sabato e domenica piovosi mentre deboli schiarite si affacciano da lunedì 27 febbraio. La peggiore giornata sarà domenica con brutto tempo, con cielo per lo più coperto e piogge abbondanti con temporali nella serata e nella notte. Da lunedì giornata all’insegna della nuvolosità di passaggio, a tratti più intensa ma che non porterà ulteriori precipitazioni. Le temperature scenderanno a 5 gradi per la minima e 11° per le massime.

Meteo nel dettaglio: Latina

A Latina Generali condizioni di cielo nuvoloso, con una domenica che porterà abbondanti piogge e temporali per tutto il giorno. Lunedì qualche schiarita alternata a momenti in cui la copertura nuvolosa sarà più compatta senza portare precipitazioni. La temperatura media massima si assesterà intorno ai 14 gradi mentre le minime scenderanno intorno ai 7° C.

Meteo Roma e Lazio sabato domenica e lunedì 27 febbraio 24 febbraio: il punto su Viterbo

Nel viterbese il cielo resterà prevalentemente coperto con qualche schiarita nelle ore centrali della mattinata di sabato per lasciare il posto a una domenica carica di piogge che ci accompagneranno anche per la giornata di lunedì 27 febbraio. Temperature minime in discesa con 4°C lunedì e una massima che si assesta intorno ai 13° mediamente.

