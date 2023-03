Pubblicato il 2 Marzo 2023 09:06

Previsioni Meteo Roma e Lazio venerdì 3 marzo, le previsioni della giornata

di Redazione

Le previsioni meteo nella città di Roma e in tutta la Regione Lazio per venerdì 3 marzo, in arrivo un altro fine settimana piovoso?

Le previsioni meteo a Roma e nel Lazio per venerdì 3 marzo, confermano lo stanziare nella nostra Regione del fronte di brutto tempo che stanzia nella nostra penisola da giorni. Meteo Roma e Lazio venerdì 3 marzo: il punto sulla Capitale La giornata di venerdì sarà all'insegna del brutto tempo, con cielo per lo più instabile e piogge sulla Capitale. Tempo piovoso per tutta la giornata con venti da deboli a moderati e piogge anche di media intensità. Le temperature generali si registrano con minime intorno a 5° C mentre le massime toccheranno i 14 gradi. Meteo nel dettaglio: Rieti Piogge anche a Rieti e nella sua provincia. I cieli si manterranno per tutta la giornata all'insegna di nuvolosità stabile con rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio. La temperatura si mantiene in linea con la media dei giorni scorsi con una minima di 4°C e una massima di 12. Meteo nel dettaglio: Frosinone A Frosinone e provincia le previsioni di venerdì 3 marzo segnano ancora piogge e cieli nuvolosi con rovesci anche di media intensità. Nel pomeriggio ulteriore peggioramento con temporali. Le temperature scenderanno a 5 gradi per la minima mentre le massime scendono ancora fino a 9°. Meteo nel dettaglio: Latina A Latina Generali condizioni di instabilità anche a carattere temporalesco, con abbondanti piogge. Venti che si manterranno deboli per tutta la giornata di domani. La temperatura media massima si assesterà intorno ai 9 gradi mentre le minime scenderanno intorno a 12° C. Meteo Roma e Lazio venerdì 3 marzo: il punto su Viterbo Nel viterbese il cielo resterà prevalentemente coperto con deboli schiarite nella mattinata ma che lasceranno posto alle piogge nel pomeriggio. Temperature minime in lieve ribasso con 3°C nella notte e una massima che si assesta intorno ai 11°.

