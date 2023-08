Miss Italia: a Cerveteri vincono Giulia Presciutti e Alessandra Zonno

Si è svolta ieri sera a Marina di Cerveteri, presso l’arena dell’Alma Festival, la quarta finale regionale dell’84° edizione del concorso nazionale Miss Italia, che ha visto in passerella 31 splendide ragazze in gara per i titoli di Miss Rocchetta Bellezza Lazio 2023 e Miss Etruria 2023 e per l’accesso alle prefinali nazionali. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Le ragazze si sono esibite in diverse coreografie, dedicate alla moda beachwear e sportswear, con abiti da sera e gioielli Miluna e con il classico body da gara per il fatidico passaggio davanti alla giuria e la conquista dei due ambiti titoli, sulle orme di grandi dive di ieri, come Gina Lollobrigida e Sophia Loren o, in tempi più recenti, Anna Valle e Miriam Leone.

La finale, organizzata dalla Delta Events – agenzia esclusivista del concorso Miss Italia per la regione Lazio – è stata presentata da Margherita Praticò e diretta dal regista Mario Gori.

Nel corso della serata si sono succeduti diversi momenti di spettacolo, con i “Bro Safari Crew”, formazione del Centro Artistico Balletto di Tolfa diretto dalla prof. Marilena Ravaioli, e con due delle ragazze in gara, Federica Mora e Miriana Bolletta, che si sono esibite, rispettivamente, in un monologo di Alda Merini “E poi fate l’amore” e nel brano di Mina “Parole Parole”.

In giuria sedevano il consigliere città metropolitana di Roma Capitale Alessio Pascucci, la vice presidente del consiglio comunale di Cerveteri Linda Ferretti, la sopracitata Marilena Ravaioli, il produttore cinematografico Luca Mastrangelo, il personal trainer dei VIP Tommaso Capezzone, l’avvocato del Codacons Cristina Adduci e i due proprietari dell’Alma Club di Marina di Cerveteri Federico Peluso e Marco Fellone.

Miss Italia a Cerveteri: la classifica

1a classificata MISS ROCCHETTA BELLEZZA LAZIO 2023 GIULIA PRESCIUTTI, 28enne nata a Roma ma residente ad Ariccia, mora, occhi marroni, alta 170 cm. Diplomata al liceo scientifico e laureata in moda e design, pratica il fitness, ama viaggiare, gli animali e organizzare eventi. Lavora come segreteria ma sogna una carriera nel mondo dello spettacolo.

2a classificata MISS ETRURIA 2023 ALESSANDRA ZONNO, 26enne romana di Tor Pignattara, castani, occhi marroni, alta 175 cm. Diplomata al liceo linguistico, attualmente lavora nel campo dell’e-commerce. Pratica danza dall’età di 4 anni, ama cantare, leggere. Nel cassetto ha due sogni: far carriera come imprenditrice digitale e affermarsi come ballerina professionista.

3a classificata GINEVRA GHEZZI, 18enne di Roma, abita in zona Eur, capelli castano scuro, occhi verdi, alta 165 cm. Deve frequentare l’ultimo anno di liceo scientifico Cambridge, pratica danza classica da 15 anni e lo sci, ama viaggiare e andare in barca a vela. Il suo sogno è quello di diventare una brava attrice.

4a classificata ERICA PITICCO, 20enne di Latina, ma residente ad Anzio, capelli biondi, occhi verdi, alta 172 cm. È diplomata al liceo scientifico sportivo e prenderà fisioterapia. Pratica la danza e ama sfilare. Il suo sogno è quello di diventare una brava ballerina.

5a classificata ELEONORA ASTEMIO, 18enne di Roma, abita in zona Pescaccio, capelli castano chiaro, occhi marroni, alta 168 cm. Deve frequentare l’ultimo anno di liceo classico, pratica nuoto sincronizzato a livello agonistico, ama la recitazione. Il suo obiettivo è diventare una dietologa, il suo sogno lavorare in TV.

6a classificata CLAUDIA SEMINATORE, 22enne di Blera (VT), castana, occhi marroni, alta 170 cm., ha conseguito il diploma al liceo delle scienze umane, fa l’agente immobiliare, ama viaggiare, disegnare e giocare a biliardo, sogna di fare la modella.

