Monica Lozzi: “Mi candido con Paragone, fuori dai 5 Stelle e penso al futuro di Roma”

L'intervista esclusiva a Monica Lozzi, presidente del VII Municipio. Giovedì 23 luglio alle ore 10 in conferenza stampa alla Camera con Gianluigi Paragone, durante la quale verrà presentato il simbolo di un nuovo movimento politico, di cui Paragone è leader. Probabilmente è anche il passo decisivo per la candidatura di Monica Lozzi a sindaco di Roma. Le nuove elezioni per il primo cittadino della Capitale nel 2021, si avvicinano.

“Oggi presenteremo il nuovo simbolo del Partito di Gianluigi Paragone, io lo seguo uscendo dal Movimento 5 Stelle per creare le reti territoriali. Le reti territoriali che partendo da Roma andranno a creare le liste civiche per lavorare sui temi per i quali ci siamo sempre spesi e battuti. Ambiente, mobilità sostenibile, diritti civili, nel coinvolgimento delle persone e con attenzione al territorio.

Ho deciso di uscire dal Movimento 5 Stelle in quanto era diventato un contenitore in cui non ci sono spazi democratici, di dialogo, dove non c'è valorizzazione degli attivisti e del territorio. Nel quale effettivamente non è più la maggioranza a decidere le linee di intervento ma i vertici, in maniera autonoma. La qualità dei membri non viene più valutata in base alle capacità ma ai like su Facebook.

Quindi da oggi inizieremo un percorso fuori, portando avanti però, quei valori e principi che mi hanno spinta a fare politica. Quindi il valore delle persone e dell’ambiente. Ed è questo al centro del mio programma per Roma”.