Monterotondo e Fonte Nuova, proseguono i controlli dei Carabinieri: scoperte nuove irregolarità

Proseguono senza sosta i controlli sul territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Monterotondo, che negli ultimi giorni hanno intensificato le verifiche su persone, veicoli e attività commerciali, portando a denunce e sanzioni in diversi ambiti.

Carabinieri di Monterotondo, fermate tre persone

Durante i controlli stradali, sono state denunciate tre persone per diverse irregolarità. In particolare, un giovane di 20 anni è stato trovato alla guida con un tasso alcolemico superiore al limite consentito, mentre un altro di 49 anni i è invece rifiutato di sottoporsi agli accertamenti sullo stato di ebbrezza, comportamento che ha portato a una denuncia per guida sotto l’influenza dell’alcool. Inoltre, l’uomo è stato sorpreso in possesso di un coltello senza giustificato motivo, ricevendo una seconda denuncia. E ancora, un 21enne è stato denunciato per il possesso, senza giustificazione, di un coltello a serramanico mentre si trovava alla guida.

Controlli a tappeto anche in negozi e case di riposo

Nel corso delle operazioni, altre sette persone sono state sanzionate e segnalate alla Prefettura per il possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti destinate all’uso personale. Complessivamente, i militari hanno sequestrato 10 grammi di hashish e 1,5 grammi di cocaina.

I Carabinieri, con il supporto dei colleghi del NIL (Nucleo Ispettorato del Lavoro) e del N.A.S. (Nucleo Antisofisticazioni e Sanità) di Roma, insieme al Nucleo Forestali di Monterotondo, all’Asl Roma 5 e alla Polizia Locale di Fonte Nuova, hanno esteso i controlli anche a esercizi commerciali e a una casa di riposo per anziani nel comune di Fonte Nuova. Un negozio di frutta e verdura è stato sanzionato per un importo di 3.000 euro per irregolarità nelle procedure HACCP e sulla tracciabilità degli alimenti. I militari hanno proceduto alla distruzione di 5 chili di prodotti non conformi; presso una casa di riposo per anziani, invece, sono state riscontrate irregolarità strutturali e organizzative, oltre alla presenza di un numero di ospiti superiore alla capienza massima consentita. Le autorità competenti sono state informate per l’adozione dei provvedimenti necessari.

Complessivamente, i Carabinieri hanno identificato oltre 250 persone e controllato più di 200 veicoli, con sanzioni al codice della strada per un totale di oltre 5.000 euro. Sei patenti sono state ritirate, tra cui tre per l’uso del cellulare alla guida, in conformità con le recenti modifiche normative.

Dal 14 dicembre 2024, con l’entrata in vigore della Legge 177/2024, è prevista la sospensione della patente per chi viene sorpreso a utilizzare il telefono durante la guida. I tre automobilisti fermati sono stati sanzionati con una multa di 250 euro e con la sospensione della patente per un periodo da 15 giorni a un mese. Sarà il Prefetto di Roma a stabilire l’esatta durata del provvedimento.