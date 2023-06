Monterotondo. E’ morta a 29 anni Simona Amorello, vicepresidente del Consiglio Comunale

L’Amministrazione comunale di Monterotondo, in provincia di Roma, è in lutto per la prematura e inaspettata scomparsa di Simona Amorello, consigliera e vicepresidente del Consiglio Comunale. Originaria di Partinico (in provincia di Palermo), era laureata in Scienze infermieristiche e, dopo il trasferimento nel comune laziale nel 2019, aveva iniziato la carriera politica risultando eletta nelle fila del Pd. Le cause della morte, avvenuta due giorni fa, sarebbero da ricondurre a un aneurisma fulminante. (Red/ Dire)

