Cisterna di Latina, 26enne muore travolto da un trattore

La tragica fatalità si è consumata nella mattinata di giovedì 16 marzo. Il ventiseienne Francesco Mansutti mentre lavorava nell’azienda di famiglia, una ditta che tratta mangimi all’ingrosso a Cisterna di Latina, secondo le prime verifiche è stato travolto da un trattore che procedeva in quel momento in retromarcia. Il giovane è morto sul colpo e i sanitari ne hanno certificato il decesso.

Fatale l’impatto con il trattore

Non c’è stato niente da fare per Francesco Mansutti, giovane di 26 anni morto sul colpo nella mattinata di ieri giovedì 16 marzo. Il ragazzo stava lavorando nella ditta di famiglia, lungo la via Appia con sede a Cisterna di Latina, quando è stato investito da un mezzo, verosimilmente un trattore, che si stava muovendo in retromarcia.

Trattore, immagine di repertorio

In seguito all’impatto, fatale per il giovane, sono stati immediatamente allertati i soccorsi. Il 118 e un’eliambulanza si sono recati sul posto, ma i traumi riportati erano talmente importanti e i sanitari non hanno potuto fare altro che registrare il decesso. Oltre al personale medico, sul luogo della tragedia sono arrivati anche gli uomini del commissariato di polizia per accertare la dinamica dell’incidente.

Chi era il 26enne Francesco Mansutti

Come riportato da fanpage, Francesco Mansutti morto ieri a Cisterna di Latina aveva frequentato il liceo classico per poi iscriversi all’università Luiss di Roma. Amante dello sport, per molti anni aveva giocato a basket, il giovane 26enne era figlio della titolare della ditta e nipote di Maurizio Mansutti, ex sindaco ed ex consigliere comunale di Latina.

