Musei e siti archeologici di Roma e del Lazio gratuiti domenica 7 gennaio

Nella prima domenica del nuovo anno, il 7 gennaio, tutti i visitatori – residenti e non residenti a Roma – potranno accedere gratuitamente ai musei civici e ad alcune aree archeologiche della città.

Domenica saranno infatti aperte con ingresso libero l’Area Sacra di Largo Argentina (via di San Nicola De’ Cesarini di fronte al civico 10, dalle ore 9.30 alle ore 16 ultimo ingresso ore 15), l’area archeologica del Circo Massimo (dalle ore 9.30 alle ore 16, ultimo ingresso ore 15) e i Fori Imperiali (ingresso dalla Colonna Traiana 09 – 16.30, ultimo ingresso un’ora prima della chiusura).

Musei Civici visitabili gratuitamente

L'offerta si completa con i seguenti Musei Civici aperti: Musei Capitolini; Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali; Museo dell'Ara Pacis; Centrale Montemartini; Museo di Roma a Palazzo Braschi; Museo di Roma in Trastevere; Galleria d'Arte Moderna; Musei di Villa Torlonia; Serra Moresca di Villa Torlonia; Museo Civico di Zoologia; Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco; Museo Carlo Bilotti – Aranciera di Villa Borghese; Museo Pietro Canonica a Villa Borghese; Museo Napoleonico; Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina; Museo di Casal de' Pazzi; Museo delle Mura; Villa di Massenzio.

L’iniziativa è promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali.

Ingresso libero compatibilmente con la capienza dei siti.

Prenotazione obbligatoria solo per i gruppi al contact center di Roma Capitale 060608 (ore 9 – 19)

Mostre non gratuite

FIDIA, ospitata nelle sale di Villa Caffarelli, la prima esposizione monografica dedicata al più grande scultore greco dell’età classica si compone di un percorso inaspettato e coinvolgente tra istallazioni multimediali, reperti archeologici, originali greci e repliche romane, dipinti, manoscritti, disegni, alcuni esposti per la prima volta;

Helmut Newton. Legacy, al Museo dell’Ara Pacis (con ingresso alla mostra da Via di Ripetta n. 180) esposizione nata in accordo con la Newton Foundation, e curata da Matthias Harder e Denis Curti, che attraverso circa 250 fotografie, riviste e documenti racconta con un nuovo sguardo l’unicità, lo stile e il lato provocatorio del celebre fotografo. (www.arapacis.it);

La visita immersiva del Circo Massimo in realtà aumentata e virtuale, Circo Maximo Experience, dalle ore 10:00 alle ore 16:00 (ogni 15 min. – ultimo ingresso alle ore 14:50); www.circomaximoexperience.it). Ingresso a tariffa ridotta per possessori della MIC Card.

Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sono disponibili su www.museiincomuneroma.it e sui canali social di Roma Culture, del Sistema Musei e della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. Servizi museali a cura di Zètema Progetto Cultura.

Domenica 7 gennaio inoltre, tutti i visitatori, residenti e non, potranno accedere gratuitamente ai siti Unesco di Villa Adriana e Villa d’Este, a Tivoli (Rm), a 30 chilometri circa dalla Capitale.

Frosinone

Casa di San Tommaso D’Aquino

via San Costanzo, 4 – Aquino

Orario: visitabile su richiesta prenotando al + 39 0776 728015; Prenotazione: Obbligatoria (Telefono: +39 0776 728015)

Torre di Cicerone

località Civitavecchia, s.n.c. – Arpino

Orario: visitabile su richiesta prenotando al +39 349 8364612 o +39 329 7770903 (orario prenotazione 10.00-13.00 e 15.00-18.00); Prenotazione: Obbligatoria (Telefono: +39 349 8364612 o +39 329 7770903; Email: [email protected] )

Museo archeologico nazionale “G. Carettoni” e Area archeologica di Casinum

via di Montecassino, s.n.c. – Cassino

Orario: Lunedi-Domenica 9.00-20.00

Certosa di Trisulti

via Trisulti, 8 – Collepardo

Orario: Aprile-Settembre: Lunedì-Domenica 9.30-12.00 e 15.30-18.30; Ottobre-Marzo: Lunedì-Domenica 9.30-12.00 e 15.30-17.30

Latina

Museo archeologico nazionale di Formia

via Vitruvio, 184 – Formia

Orario: Lunedì-Domenica 8.30-19.30

Comprensorio archeologico di Minturnae

via Ferdinando II di Borbone – Minturno

Orario: Lunedì-Domenica. Invernale 9.00-19.30, estivo 9.00-20.00.

Museo archeologico Padre Annibale Gabriele Saggi

Via della Liberazione – Norma

Orario: Martedì-Domenica 9.30 – 14.00 * 15.00 – 18.30

Abbazia di Fossanova

via San Tommaso D’Aquino, 1 – Priverno

Orario: Lunedì-Domenica 8.00-18.00 (ora solare) e 8.00-19.30 (ora legale).

Museo archeologico nazionale di Sperlonga e Area archeologica

via Flacca Km. 16.300 – Sperlonga

Orario: Lunedì-Domenica 8.30-19.30.

Rieti

Museo archeologico di Fara in Sabina

Piazza del duomo, 3 – Fara in Sabina

Orario: Venerdì, Sabato e Domenica con orario 10-18.

