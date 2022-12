Narcisismo: come può influire sulla coppia

Avere un partner narcisista può diventare difficile se influenza l’equilibrio emotivo, sociale e psicologico. Le sue caratteristiche di fascino e di intelligenza vanno a scontrarsi con atteggiamenti poco carismatici che denotano mancanza di empatia e scarsa sensibilità. Le aspettative sono da adattare a questa personalità per continuare la relazione, cercando altrove l’empatia che non c’è nella coppia. Non occorre rinunciarci visto che la famiglia e gli amici sono una fonte da cui trarre giovamento. È importante non isolarsi, avere rispetto di se stessi e dare ascolto alle proprie aspirazioni.

Come riconoscere una persona narcisista

Una persona narcisista cambia maschera a seconda delle esigenze e dà grande importanza a se stessa e alla sua immagine. È di solito considerata arrogante e altezzosa, sprezzante nei confronti degli altri. Si crede superiore agli altri e ritiene che tutto le sia dovuto. È in grado di sedurre e di formare una coppia con la persona adatta che è generosa, allegra ed empatica. Tesse una tela in cui la preda non si accorge di essere incastrata. All’inizio della relazione offre un rapporto rassicurante che poi diventa altalenante e incoerente, instaurando la paura dell’abbandono.

Al fine di ritrovare un equilibrio sul piano psichico risulta necessaria una cura psicoterapeutica. La terapia comportamentale e cognitiva aiuta a riguadagnare la fiducia in se stessi e nelle proprie capacità, a fare progetti e a ricreare un mondo interiore sicuro. Il supporto di un professionista è essenziale e in questa pagina è possibile trovare terapeuti selezionati nella provincia di Frosinone.

Effetti psicofisici dovuti alla relazione

La relazione con una persona narcisista ha effetti a livello psicofisico, tra questi c’è un calo di energia ogni giorno come se ci fosse un peso da portare in maniera costante. Lo slancio e l’entusiasmo sono assorbiti e non c’è restituzione. Il partner narcisista non si mette in discussione e conduce all’esaurimento psichico. A lungo termine questa condizione di indebolimento e di incapacità di affrontare il futuro può trasformarsi in depressione. In una relazione di coppia non è la normalità dover soffrire per l’azione e per gli attacchi del partner.

Questa condizione ha la capacità di influire anche sul corpo con la somatizzazione, ad esempio con la mancanza di appetito e di desiderio sessuale. Lo spiega l’Istituto per lo Studio delle Psicoterapie asserendo che la vittima pensa di essere sbagliata e di avere atteggiamenti esagerati per il comportamento del partner.

In realtà la persona narcisista costruisce un’immagine del partner ed è a questo punto che si perde di vista, non si riconosce più e non ha più fiducia nelle sue capacità. La vita perde di sapore e di colore e l’umore ne risente. Non c’è distinzione tra ciò che è vero e cosa non lo è. Il giudizio è filtrato dallo sguardo dell’altra persona ed è un indicatore del controllo. In questo modo può manipolarlo passando per vittima e giocando sul senso di colpa. Se il partner viene ferito in un certo senso è colpa sua. Esclude la possibilità di confronto con la famiglia e gli amici in quanto riesce facilmente a trovarne i difetti e li evidenzia per mostrarli sotto una nuova luce. In questo modo riesce ad allontanare il partner che non proverà più lo stesso piacere a stare in loro compagnia.

