Nel Lazio l’età media dei contagiati da Covid-19 è di 46 anni. Tutti i dati

Nel Lazio dei casi Covid-19, finora confermati l'età media è di 46 anni, equamente ripartiti tra maschi (51,4 per cento) e femmine (48,6 per cento). Mentre il 96,2 per cento dei casi attualmente positivi è in isolamento domiciliare, il 3,6 per cento è in ricovero ospedaliero e lo 0,2 per cento si trova in terapia intensiva. E' quanto emerge dal monitoraggio Dep-Seresmi, reso noto dall'Unità di crisi Covid-19 della Regione Lazio.

Inoltre, i casi confermati da inizio epidemia sono così distribuiti: il 18,3 per cento nella Asl Roma 1, il 20,9 per cento nella Asl Roma 2, l'11 per cento nella Asl Roma 3, il 4,8 per cento nella Asl Roma 4, il 9,3 per cento nella Asl Roma 5, il 10,6 per cento nella Asl Roma 6, l'8,1 per cento nella Asl di Frosinone, l'8,8 per cento nella Asl di Latina, il 3 per cento nella Asl di Rieti e il 5,4 per cento nella Asl di Viterbo. Il 76,3 per cento dei positivi è stato individuato da attività di screening e di contact tracing. Infine, si registra il 39,6 per cento di guariti e l'1,8 per cento di decessi.

