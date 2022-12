Nella metro di Roma arrivano i locker Amazon e InPost: ecco le stazioni dove sono attivi

I locker sono dei punti di ritiro sicuri, in genere collocati in aree di comodo o frequente accesso come le attività locali o i centri commerciali. Consentono il ritiro e la restituzione dei pacchi. Puoi scegliere di far consegnare il pacco in un locker invece che al tuo indirizzo di casa o di lavoro e ritirarlo quando preferisci.

Prendere la metro e ritirare un pacco. Da oggi a Roma si può. Sono stati presentati questa mattina nella stazione Pigneto della Metro C i primi locker targati Amazon e InPost. I nuovi punti di ritiro permetteranno ai clienti di prelevare gli ordini acquistati online o effettuare i resi direttamente nelle stazioni della metropolitana in piena sicurezza.

Direttore Generale Atac Zorzan

“Possono essere usati non solo dagli utenti della metropolitana, ma anche dai cittadini, per il ritiro delle merci. E’ una facilitazione ulteriore che noi mettiamo in campo con l’idea di fare delle stazioni delle metro degli ambienti più frequentati, dove si possono trovare dei piccoli servizi utili tutti i giorni. Come ritirare un pacco. Questo aiuta la logistica, perché la concentra in alcuni siti e riduce la mobilità privata”, ha detto il Direttore Generale di ATAC, Alberto Zorzan.

Assessore alla Mobilità Patanè

“L’iniziativa di oggi si inserisce nella nostra filosofia di mobilità sostenibile perché avvicina il trasporto pubblico alla distribuzione delle merci. Speriamo che questo sia solo l’inizio di una collaborazione che cresca anche altrove”, ha aggiunto l’assessore capitolino alla Mobilità, Eugenio Patanè.

Stazioni metro dove sono già attivi i locker

Da oggi i locker sono già attivi nelle stazioni di Valle Aurelia e Anagnina (Metro A), Termini e Sant’Agnese Annibaliano (Metro B/B1), Pigneto, Malatesta, Teano, Mirti e Torre Maura (Metro C).

Il programma di installazioni proseguirà per tutto l’anno e si concluderà nei primi mesi del 2023, quando il servizio sarà disponibile su un totale di 21 stazioni delle tre linee cittadine (6 della linea A, 10 della linea B-B1, 5 della linea C). Con i nuovi locker sarà possibile gestire potenzialmente oltre 2700 consegne giornaliere. Roma è la prima grande città europea a installare una rete così capillare di locker all’interno della metropolitana.

La consegna mediante locker presso le stazioni della metropolitana incrementa l’offerta di servizi al cliente all’interno delle infrastrutture del trasporto pubblico gestite da ATAC, rendendo le stazioni metro sempre più hub strategico della mobilità cittadina.

Poter ritirare i propri ordini in stazione contribuisce infatti a rendere il ciclo consegna/ritiro più sostenibile, in linea con gli obiettivi e le priorità del PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile) e con la visione della “Città in 15 minuti” promossa dall’amministrazione capitolina.

Elenco completo delle stazioni

METRO A: Valle Aurelia-Lepanto-Flaminio-Arco di Travertino-Giulio Agricola-Anagnina;

METRO B: Laurentina-Eur Fermi-Eur Palasport-Basilica San Paolo -Termini-Castro Pretorio-Ponte Mammolo;

METRO B1: Jonio-Conca d’Oro-S.Agnese Annibaliano;

METRO C: Pigneto-Malatesta-Teano-Mirti-Torre Maura. (Enu/Dire)

