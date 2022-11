Nettuno, 25 novembre “Se questo è amore”, giornata contro la violenza sulle donne

Come ogni anno, dalla sua istituzione, nel 1999, ad opera dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il 25 novembre ricorrerà la ‘Giornata Internazionale per l’eliminazione della Violenza contro le Donne”. A ricordo del 25 novembre 1960 quando, nella Repubblica Dominicana, furono stuprate, torturate e gettate in un burrone le tre sorelle Mirabal.

In Italia il colore scelto per ricordare i tanti femminicidi avvenuti ogni anno è il rosso e come simbolo le panchine e le scarpe rosse che vengono esposte nelle piazze e vie più importanti delle città italiane. A Nettuno, il Commissario Prefettizio Bruno Strati ha promosso tanti eventi nella giornata del 25 novembre, coinvolgendo scuole e associazioni in convegni ed esposizioni.

“Se questo è Amore”: così è intitolata la giornata. Si inizia alle ore 10:00 nel Piazzale antistante il Santuario di Nostra Signora delle Grazie e Santa Maria Goretti con una Mostra Fotografica: “Sulle vie della parità”, a cura dell’Associazione ‘L’Abbraccio del Mediterraneo’. Alle ore 12:00 ci si sposta sul Piazzale Michelangelo nel territorio di Cretarossa-Nettuno Levante- Scacciapensieri dove si assisterà all’inaugurazione della panchina Rossa a cura della Poseidon. Seguirà la lettura di brani tratti dal libro: ‘Legate da un sottile filo rosso’ della scrittrice Anna Silvia Angelini, Presidente dell’Associazione ‘Aide’.

Tutto questo alla presenza del Comitato di Quartiere di cui è Presidente Vittorio Valiante. Alle ore 16:00, nella Sala Consiliare, in Piazza Cesare Battisti, Convegno intitolato “Se questo è Amore” con gli interventi del Dott. Bruno Strati, Commissario straordinario del Comune di Nettuno. Seguirà ‘Un fenomeno allarmante: i dati della violenza sulle donne’ da parte della Dott.ssa Angela Spada, Primo Dirigente del Commissariato P.S. di Anzio.

Poi il Presidente della Poseidon Avv. Giovanni Giaretti parlerà del Gender, gap nelle professioni e nella P.A. Il Prof. Francesco Bonannni, Presidente del Club Lions Roma Litorale Sud presenterà il saggio: ‘De Violentia’. La Dott.ssa Maria Pia Baldo, garante dei minori e dell’infanzia del Comune di Nettuno esporrà la legge a favore degli orfani di femminicidio. La giornata terminerà con la lettura di Poesie a tema, da parte dell’Associazione ‘I Poeti Estinti’, a cura del Dott. Maurizio Stasi.

Rita Cerasani

