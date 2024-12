Non vuole entrare? Ce ne faremo una ragione | La Fagnani chiude la porta e detta legge: ospitata saltata all’ultimo

Francesca Fagnani sta riscuotendo un buon successo di pubblico con la nuova edizione di Belve. Ma esplode una polemica all’improvviso

La nuova edizione di ‘Belve‘ sta riscuotendo un successo di pubblico che i vertici della RAI hanno definito ‘soddisfacente’. Di certo le interviste aggressive e senza filtri di Francesca Fagnani continuano a lasciare il segno e a far discutere spettatori e addetti ai lavori.

Nelle ultime puntate sullo sgabello posto di fronte alla conduttrice si sono avvicendati personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport del livello di Gianmarco Tamberi, Riccardo Scamarcio e Valeria Golino.

Le loro confessioni hanno occupato le prime pagine di riviste specializzate e siti di gossip, suscitando accesi dibattiti e animate discussioni su tutte le piattaforme social. Non tutti sanno però che l’intervista ad uno degli ospiti del programma è saltata in extremis.

Fino a qualche giorno fa nessuno era a conoscenza di quanto accaduto dietro le quinte di ‘Belve’, ma a quanto pare ne sono successe di cotte e di crude, con un noto showman e conduttore nei panni del principale protagonista.

Francesca Fagnani, non era mai successo niente di simile: si è alzato e se n’è andato

In base a quanto riportato dal uno dei siti più informati e credibili, DavideMaggio.it, ciò che è avvenuto durante la registrazione di una puntata di ‘Belve’ ha quasi del surreale. Sembra infatti che uno dei presentatori più in vista della tv italiana abbia lasciato lo studio proprio nel corso dell’intervista con Francesca Fagnani.

Stiamo parlando di Teo Mammucari, il quale come tutti gli altri ospiti ha preso posto sullo sgabello di fronte a quello della bionda conduttrice. Solo che all’improvviso, spiazzando tutti i presenti in studio, lo showman si è alzato di scatto abbandonando lo studio.

Francesca Fagnani, la decisione folle dell’ospite fa saltare i piani: cosa è successo

Il motivo di questa reazione a dir poco scomposta è legato ad alcune domande, non proprio gradite, che la Fagnani avrebbe rivolto allo stesso Mammucari. L’autore e conduttore si sarebbe dunque innervosito fino al punto da andarsene senza salutare.

La registrazione dei dieci minuti scarsi in cui Teo Mammucari è rimasto in studio per ovvie ragioni non andrà in onda. La Fagnani è rimasta impietrita, com’era inevitabile che fosse e una volta superato lo ‘shock’ ha iniziato a cercare un possibile sostituto del suo sgarbato interlocutore. I telespettatori non si aspettavano un simile epilogo.