Nonna Ines compie 100 anni, grande festa al Colubro di Artena

Una splendida torta che raffigura il numero 100 e gran parte della contrada attorno a lei.

Questo è stato il modo più appropriato per festeggiare la signora Ines Formaggi, nativa di Sgurgola (FR) ma residente ad Artena (RM) dal 1947 e che, proprio nella giornata di domenica scorsa, 2 luglio 2023, è entrata a far parte dell’elenco dei centenari.

Ines Formaggi ha due figli (Antonio e Danilo), cinque nipoti (Martina, Fabrizio, Stefano, Riccardo e Silvia), cinque bisnipoti (Giacomo, Gabriele, Zoe, Cloe e Vittoria) ed è vedova da circa due anni. Nel corso della propria vita ha sempre fatto la casalinga.

E’ vedova di Genesio Bianchi, meglio conosciuto come Tullio, sposati il 17 ottobre del 1947. Per circa 30 anni la famiglia Bianchi-Formaggi ha abitato a Colleferro (Roma), città dove lavorava Tullio, che non aveva la possibilità di viaggiare.

Ines vive, in piena autonomia, o quasi, nella contrada Colubro ad Artena, ed è ancora molto attiva: prepara il sugo e il pranzo ai figli, ai nipoti e ai bisnipoti, lava i piatti e tutto il resto. Ha una vicina che l’aiuta e gli fa compagnia per qualche ora al giorno e i figli che gli portano la spesa.

Nella giornata di domenica scorsa la signora è stata raggiunta dall’affetto di amici, parenti e conoscenti. Sono stati molti coloro che hanno desiderato renderle omaggio e augurarle altri cento di questi giorni. Per lei, sono state preparate tre torte distinte, ma che insieme componevano la cifra relativa alla sua età. Agli auguri già ricevuti, si aggiungono anche quelli della redazione de Il Quotidiano del Lazio.

