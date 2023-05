“Note in Comune” 2023. Arriva una nuova estate ricca di emozioni e musica

Arriva una nuova estate ricca di emozioni e musica con Note in Comune 2023. Anche quest’anno il Consorzio “I Castelli della Sapienza” ha allestito un programma di eventi estivi che ha finanziato e che saranno organizzati dai comuni consorziati, con particolare riferimento alle feste tradizionali locali, agli spettacoli e ai concerti in conformità agli obiettivi di valorizzazione del patrimonio storico artistico dei comuni.

Anche quest’anno abbiamo deciso di finanziare iniziative dal forte impatto socioculturale a favore dei territori del Consorzio – ha affermato il presidente del Consorzio, Angelo Rossi – Attraverso la seconda edizione di “Note in comune”, iniziative musicali e culturali inserite nelle feste tradizionali dei comuni, il Consorzio intende valorizzare il territorio e ricostruire il senso di comunità attraverso la socialità degli eventi che se organizzati con carattere di continuità e in sinergia sono leve per il rilancio dei comuni. Queste iniziative vogliono rappresentare un’opportunità di partecipazione per tutta la cittadinanza favorendo lo scambio reciproco mantenendo il radicamento territoriale.

