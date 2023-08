Notte fonda per la Lazio, il Lecce vince in rimonta: termina 2-1 la sfida del Via del Mare

Inizia nel peggiore dei modi il campionato dei biancocelesti. Dopo il secondo posto conquistato, la squadra di Sarri era chiamata ad una grande prestazione. Con il vantaggio di Ciro Immobile, la Lazio sembrava aver messo la partita sul binario giusto. Nella ripresa, però, la squadra di Maurizio Sarri è crollata, con il Lecce che ha trovato il vantaggio nel giro di un minuto nella fase finale della gara.

Primo Tempo

La gara si apre con una fase di stallo, con le due squadre che si studiano. Dopo circa un quarto d’ora il Lecce prova qualche azione offensiva, con Provedel che si fa trovare pronto sulla conclusione ravvicinata di Banda. Dopo qualche brivido, la Lazio sale in cattedra e trova il vantaggio grazie a Ciro Immobile, servito perfettamente da Luis Alberto. Dopo la rete gli uomini di Sarri gestiscono bene la gara, non concedendo praticamente nulla ai salentini.

Secondo tempo

Nella ripresa il Lecce entra in campo con la grinta giusta, mettendo in difficoltà i biancocelesti. La prima vera occasione, però, è per la Lazio, con Immobile che trova una strepitosa risposta del portiere giallorosso Falcone. All’85° arriva il pareggio dei padroni di casa, con Almqvist che trova una grande conclusione dal limite dell’area. Sessanta secondi più tardi i salentini trovano il clamoroso vantaggio, grazie ad una conclusione perfetta di Di Francesco che non lascia scampo a Provedel. La Lazio ci prova nel finale ma senza creare pericoli. Termina 2-1 in rimonta per i padroni di casa.

Le pagelle

Provedel 6

Si fa trovare pronto, risultando incolpevole sui due goal dei salentini.

Lazzari 6

Buona prova fin quando è rimasto in campo, nonostante un cliente scomodo come Banda.

Patric 5,5

Prova sufficiente nella prima frazione di gioco, poi è calato come il resto della squadra.

Romagnoli 5,5

Stesso discorso di Patric. Sul 2-1 poteva fare qualcosa di più.

Marusic 6

Fa molto bene fin quando è in campo, contenendo bene le offensive avversarie.

Cataldi 6,5

Grande prova, soprattutto nel primo tempo. Nella ripresa fa altrettanto bene, calando nella fase finale di gara.

Kamada 6

Gioca poco più di un tempo, fornendo una prova sufficiente nonostante il cambio di campionato.

Luis Alberto 6

Nella prima frazione fa una buona gara, fornendo l’assist a Immobile per il vantaggio. In netto calo nella rirpesa.

Felipe Anderson 5,5

Non in grande spolvero, tanto che Sarri lo sostituisce al settimo della ripresa.

Immobile 6

Rete a parte, fa una prova di grande cuore. Nella ripresa si divora la rete del possibile 0-2, che avrebbe consentito ai biancocelesti di portare a casa la partita.

Zaccagni 5,5

Non il solito Zaccagni. Non riesce a creare particolari problemi alla difesa avversaria, dimostrando di non essere ancora in condizione.

Vecino (54′) 5

Entra malissimo in partita. Non riesce a dare quel qualcosa in più al centrocampo.

Isaksen (54′) 6

Entra molto bene, dimostrando di avere grande tecnica. Il suo ingresso, però, coincide con il calo della squadra biancoceleste.

Pellegrini (72′) 5,5

Gioca nel momento più complicato della gara. Soffre e non riesce a dare quella spinta che Sarri si aspettava.

Pedro (72′) 5,5

Ci si aspettava decisamente di più, ma lo spagnolo non riesce a mettere la sua classe al servizio della squadra.

Castellanos (88′) S.V.

Foto: profilo Facebook S.S. Lazio

© Riproduzione riservata