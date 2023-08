Dopo la sconfitta di Lecce è caccia al centrocampista: Guendouzi e Samardzic nel mirino

Inizia male il campionato per la squadra di Maurizio Sarri. I biancocelesti, infatti, non riescono ad imporsi sul campo del Lecce, che ha dimostrato una condizione fisica nettamente superiore ai biancocelesti. In attesa della prima casalinga contro il Genoa di domenica prossima, la dirigenza è al lavoro per cercare di regalare al tecnico toscano le ultime pedine in questa sessione estiva di calciomercato. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Per quanto riguarda l’estremo difensore, il nome più gettonato è quello di Sepe della Salernitana. Il club biancoceleste ha trovato l’accordo con il calciatore per circa un milione di euro a stagione, con la società campana che potrebbe liberarlo a parametro zero. La pista che porta a Lloris, invece, sembra sfumata definitivamente, visto che il portiere francese sembra chiedere un posto da titolare. Il reparto che necessità di un grande innesto è il centrocampo, con Maurizio Sarri che ha bisogno di un’altra pedina dalla grande quantità e qualità. A tal proposito, i calciatori che si contendono una maglia biancoceleste sono Mattéo Guendouzi e Lazar Samardzic. Il centrocampista francese è in uscita dal Marsiglia, che può liberarlo per una cifra tra i 18 e i 20 milioni. Leggermente superiore la valutazione di Samardzic, con l’Udinese che pare intenzionata a chiedere intorno ai 25 milioni. Nella trattativa può rientrare anche Basic, che però non è convinto dalla destinazione bianconera. Si preannunciano dieci giorni di mercato infuocati per la Lazio, con Lotito intenzionato ad accontentare definitivamente il proprio allenatore.

Foto: profilo Facebook S.S. Lazio

Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata