Oasi verde spettacolare nei pressi di Roma | È situata in questo borgo FANTASMA: gli americani ne sono innamorati da sempre

C’è un’oasi verde immersa nei pressi di Roma, dove è situato questo meraviglioso borgo fantasma di cui gli americani sono innamorati alla follia…

I borghi fantasma sono posti normalmente sparsi tra montagne, colline e campagne italiane, dotate però di un fascino particolare e anche di una certa capacità di sgomentare. Infatti, questi posti ci raccontano di storie che vengono dal passato e che alla fine sono stati abbandonati dall’uomo.

Questo perché la maggior parte delle volte si trovano in luoghi non così facilmente accessibili. Le storie che raccontano spesso non sono così semplici da digerire anche perché sono state abbandonate in tempi passati, spesso in seguito a eventi disastrosi.

Dunque, bisogna approcciarsi a questi luoghi con molto rispetto e una grande capacità di ascolta. In questo modo, e solo in questo modo, è possibile carpirne il mistero. Spesso questi posti sono stati travolti da terremoti devastanti, alluvioni e bombardamenti che costrinsero gli abitanti a cercare rifugio altrove.

Successivamente, la mancanza delle infrastrutture di base o di fondi per la ricostruzione ha avuto come conseguenza un’emigrazione di massa. Infatti, la maggior parte delle persone ha deciso di andare via verso città più grandi che garantissero delle condizioni di vita migliori.

Città fantasma: il fascino silenzioso del luogo

Ci sono numerosi esempi di questo tipo di città, come per esempio il meraviglioso borgo fantasma di Craco che si trova su una collina ed è un ottimo esempio dj borgo risalente addirittura al Medioevo. Qui, in seguito a numerose frane e smottamenti, gli abitanti decisero di andare via.

Un altro bellissimo esempio di città fantasma si trova in Liguria, ovvero Bussana Vecchia, abbandonata dopo un terremoto nel 1887 e poi ripopolata da artisti negli anni ‘60. La prima cosa che colpisce in questi posti è il grandissimo silenzio che ci accoglie quando iniziamo a camminare per le strade deserte e visitiamo le case diroccate. Si ha quasi la sensazione che il tempo si sia fermato e che gli abitanti possano tornare da un momento all’altro.

Borgo fantasma nel Lazio immerso nel verde

Il borgo da non perdere, a circa un’oretta di macchina da Roma, è Ninfa. Questo posto è una vera e propria oasi verde incastonata tra le rovine di un antico borgo medievale abbandonato. Il suo giardino botanico è stato definito come uno dei più belli d’Europa e ha conquistato i visitatori di mezzo mondo.

Anche molti americani, che si sono trovati nelle zone, ne sono rimasti colpiti. Oggi è attraversato da ruscelli e laghetti e ospita anche una grande diversità di fiori e piante rare. Per esempio, troviamo qui i glicini e gli aceri giapponesi. Camminando per le strade si possono ammirare le rovine di antiche chiese e dimore.